Un joven de 18 años habría ignorado la luz roja del semáforo y terminó involucrado en un choque contra un vehículo de alquiler la mañana de este miércoles, en calles del Barrio de la Salud.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:40 horas, en el cruce de avenida Paseo de la Cruz y Cosío Sur. Alexander conducía un Renault hatchback negro sobre Paseo de la Cruz, de poniente a oriente y por el carril central.

De acuerdo con la Policía Vial, al llegar a Cosío Sur no respetó la luz roja del semáforo, que se encontraba en funcionamiento, y continuó su marcha.

En ese momento, el costado medio izquierdo del Renault fue golpeado por la parte frontal de un Nissan sedán blanco, modelo 2007, utilizado como vehículo de alquiler y conducido por Jorge, de 59 años. Este último avanzaba de norte a sur sobre Cosío, también por el carril central.

El impacto dejó daños materiales en ambas unidades, aunque no ocasionó afectaciones a la infraestructura vial.

Personal de Protección Civil acudió al cruce y valoró a los involucrados, sin que fuera necesario trasladarlos a un hospital.

Policías viales permanecieron en el lugar para efectuar las diligencias correspondientes y hacerse cargo del hecho de tránsito.