Las pacientes con cáncer en Aguascalientes continúan enfrentando dificultades para recibir atención médica especializada en las instituciones públicas de salud, debido a la falta de oncólogos, problemas en el suministro de medicamentos y fallas en los equipos de diagnóstico, denunció Eli Lozano Rangel, presidenta de la asociación civil “Yo Lucho Contra el Cáncer”.

La activista señaló que uno de los casos más preocupantes se presenta en la Clínica 1 del IMSS, donde las pacientes del área de oncología permanecieron más de un mes sin uno de los especialistas encargados de definir sus tratamientos, luego de que un médico dejara de laborar en la institución sin que su ausencia fuera cubierta oportunamente. Explicó que esta situación provocó una sobrecarga de trabajo para la única oncóloga que continuaba atendiendo a las pacientes, lo que dificultaba brindar consultas a todas las personas que requerían seguimiento médico.

A esta problemática se suma la falta de disponibilidad de estudios especializados. Relató que recientemente una paciente fue trasladada en ambulancia para realizarle una tomografía, pero al llegar al lugar descubrieron que el equipo no funcionaba. Según la información que recibieron, su reparación podría tardar entre tres y cuatro meses. Sostuvo que las deficiencias no se limitan al IMSS, pues en el ISSSTE también se presentan dificultades relacionadas con las consultas, el suministro de medicamentos y los estudios de diagnóstico.

Finalmente, anunció que este domingo 11 de octubre se realizará una rodada ciclista de montaña denominada “MTB contra el Cáncer”, en el Bosque de Cobos, con el propósito de recaudar fondos para apoyar a mujeres que enfrentan esta enfermedad. Se espera que la actividad reúna a alrededor de 400 participantes. El punto de encuentro será en la avenida del Rey, esquina con Carolina Villanueva, en Lomas del Ajedrez, a las 7:00 horas, mientras que la salida está programada para las 8:00 horas. Las inscripciones permanecerán abiertas el mismo domingo y habrá medallas, hidratación, rifas y refrigerios para los asistentes.