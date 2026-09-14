Un conductor de 70 años resultó sin lesiones que ameritaran hospitalización luego de volcar el automóvil que manejaba en calles del fraccionamiento La Soledad.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:25 horas en el cruce del boulevard Lic. Adolfo Ruiz Cortines y avenida Siglo XXI, donde policías viales encontraron un Seat Córdoba blanco volcado sobre su costado derecho.

De acuerdo con los datos recabados, Genaro circulaba de oriente a poniente sobre Ruiz Cortines, por el carril izquierdo. Al llegar al retorno ubicado antes de avenida Siglo XXI intentó realizar una maniobra hacia la izquierda, pero perdió el control debido a que el pavimento se encontraba mojado.

El automóvil comenzó a patinar y posteriormente golpeó con su parte frontal izquierda contra la corteza de un árbol. Tras el impacto, la unidad terminó volcada sobre uno de sus costados.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar al septuagenario y, después de brindarle atención prehospitalaria, determinaron que no requería ser trasladado a un hospital.