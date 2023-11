Staff Agencia Reforma

CDMX.- La Liga MX y la FMF van de polémica en polémica, ahora con la determinación del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que cimbró la clasificación del Apertura 2023, a unas horas del cierre de la Fase Regular.

El TAS determinó que se le devolvieran al Puebla los tres puntos que ganó en la cancha, pero perdió en la mesa contra Xolos tras la resolución de la Comisión Disciplinaria, por la supuesta alineación indebida del auxiliar técnico Luis Miguel Noriega en la Fecha 7.

En una auténtica carambola, el fallo impulsó a La Franja a la zona de Play-In, sacó de la misma a Santos y eliminó a Cruz Azul.

Es el episodio vergonzoso más reciente, pero no el único, en un torneo que se pausó para la disputa de la Leagues Cup, en el que varios equipos no pudieron utilizar su cancha por las condiciones del césped tras la celebración de conciertos, en el que a Chivas no le dieron puntos tras la alineación indebida del Mazatlán, en el cual un jugador como Ángel Sepúlveda anotó en dos partidos contra Necaxa (primero con Querétaro y luego con Cruz Azul) y en el que dos futbolistas usaron el mismo número, como Celso Ortiz y Jesús «Tecatito» Corona.

La clasificación tuvo un cambio drástico: La Franja es séptima, escoltada por Toluca, León y Tijuana; esos cuatro equipos tienen en sus manos el pase a la Fase Final.

Hay otro pelotón que depende de combinaciones de resultados para acceder al Play-In: Santos, Mazatlán, Pachuca, Juárez y Querétaro.

La FMF aceptó el fallo y se comprometió a analizar de forma exhaustiva sus reglamentos y estandarizar los procesos de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.