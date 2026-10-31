Estoy casi seguro que alguna vez te topaste con un diseño cuyo texto interno estaba escrito en “latín”, y por ese mismo hecho desconocías si tenía algún significado en especial o era solamente un escrito aleatorio.

Quizá si en el momento hiciera una consulta, la gente no podría decírmelo, pero sí reconocerían parte de este mismo:

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FOTO: Tomada de UXM.

¡Palabras más, palabras menos! Sobre todo, la primera línea salía a la luz para presentar la distribución visual de una hoja membretada, una página web o una tarjeta de presentación. Se puede aplicar en casi todo, pero lo más curioso es que varios programas lo tienen de manera automática para que las y los diseñadores cumplan con sus objetivos. No es un pacto, se puede decir que es un protocolo universal.

Entonces… ¿De dónde sale este misterioso texto? Porque en sí su traducción es muy “reflexiva”, no tiene nada que ver con representaciones visuales y realistas:

El dolor en sí mismo es amado, buscado y deseado; no simplemente porque sea dolor, sino porque, a través de ciertos esfuerzos y dificultades, pueden obtenerse grandes beneficios. Pues, por poner un ejemplo sencillo, ¿quién de nosotros se sometería a un esfuerzo físico extenuante si no fuera para obtener alguna ventaja de ello? Por otra parte, cabe reprochar a quien busca el placer evitando, al mismo tiempo, el dolor que debería acompañarlo. Quienes abandonan sus deberes —cediendo a sus deseos en lugar de cumplir con sus obligaciones— son, en realidad, quienes merecen ser criticados.

De acuerdo con lipsum.com, este texto en latín proviene del libro ‘Sobre los fines del bien y del mal’, escrito en el año 45 a. C., por el político, orador y filósofo romano Marco Tulio Cicerón.

Cabe mencionar que esta obra no tiene ninguna relación con el diseño gráfico, pero el uso de su extracto se justifica para que no haya distracciones, es decir, para que la gente ponga más atención en el diseño que ordenó, en lugar del texto que —más adelante— se modificará con los datos correspondientes.

Y en caso de no haber sido muy claro, “Lorem Ipsum” no busca comunicar un mensaje, sino permitirnos evaluar cómo será comunicado “ese” mensaje. Y quizá ahí está la razón por la que, después de casi 2,000 años, unas palabras de Cicerón siguen apareciendo frente a nosotros cada vez que alguien comienza a diseñar algo nuevo.

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