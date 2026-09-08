Israel “N”, alias “Pelón”, fue detenido en calles del Barrio de la Salud, en el municipio de Aguascalientes, debido a que contaba con una orden de aprehensión vigente girada en Zacatecas por su probable participación en el delito de violencia familiar.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes ubicaron al señalado sobre la calle 3 de Mayo, donde hicieron efectivo el mandamiento judicial solicitado por autoridades zacatecanas.

Tras su captura, Israel “N” fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía de Aguascalientes para realizar los trámites administrativos y legales necesarios antes de entregarlo a las autoridades de la entidad vecina.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas arribaron a las instalaciones para recibir al detenido y trasladarlo a territorio zacatecano.

Israel “N” deberá comparecer ante la autoridad judicial que lo requiere en Zacatecas, instancia que resolverá su situación jurídica por los hechos que se le atribuyen.