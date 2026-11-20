Un accidente de tránsito ocurrido hace tres años sobre la carretera federal 45, en el municipio de San Francisco de los Romo, terminó por cobrarle factura a una automovilista, quien ahora enfrenta un proceso penal por los daños materiales que presuntamente ocasionó.

Se trata de Karelly “N”, quien fue vinculada a proceso por el delito de daño en las cosas culposo, derivado de un percance registrado el 11 de noviembre de 2023, a la altura del parque industrial La Aurora.

Aquel día, la mujer conducía un Chevrolet Malibu blanco en dirección de norte a sur cuando, presuntamente, no guardó la distancia de seguridad respecto a un Volkswagen modelo 2018 que circulaba delante de ella, por lo que terminó impactándolo y ocasionándole daños materiales.

Aunque el incidente ocurrió hace tres años, sus consecuencias legales siguen vigentes. Tras las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Karelly “N” fue llevada ante un juez, quien determinó vincularla a proceso por su probable responsabilidad en los daños ocasionados.