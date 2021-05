RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

De muchas maneras se está visualizando el impacto electoral en lo relativo a la tragedia del Metro en la Ciudad de México. Probablemente es muy temprano para saberlo, pero creo que el impacto electoral directo se circunscribirá al área de la Ciudad de México. Gente que diga: “No votaré por MORENA porque ya me di cuenta que esta tragedia refleja que son mal gobierno”. Fuera de la Ciudad de México el impacto será moderado, aunque creo que en donde sí habrá un impacto más profundo es en lo referente a que el presidente López Obrador está perdiendo, al menos de forma temporal, el control de la agenda y el control de los temas, en un momento clave para él en el que quiere construir la idea de que la votación del 6 de junio o es por él y la transformación virtuosa del país o el regreso a un pasado de corrupción. La tragedia del Metro le rompe ese esquema, lo distrae, le genera conflictos, filtraciones y críticas. Y en esto síi habrá un impacto más potente, pero electoralmente el número de votos, al menos por lo que se está viendo hasta el día de hoy, el impacto será moderado, salvo que salgan historias en los próximos días que demuestren que en realidad todo esto es fruto del desorden, de una austeridad mal implementada, de falta de profesionalismo y que surjan historias paralelas.

Así mismo hay otro tema del presidente López Obrador en tribuna, que se ha metido a lo electoral al descalificar al candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, quien a su vez ha descalificado al presidente de la República. Por ello ya el Tribunal Electoral ha exhortado al presidente a respetar la veda electoral. López Obrador, que es muy listo, para hablar de temas electorales dice: “Me despojo de la presidencia y me convierto en ciudadano y tengo derecho a opinar”. Definitivamente que el presidente con esa actitud está violando la constitución. Su Acuerdo Nacional por la Democracia, que firmó con los gobernadores es simple y sencillamente letra muerta desde el día siguiente que lo firmó. Sin duda López Obrador está desafiando a las autoridades, porque no hay nada que disfrute más el presidente que le llamen la atención. ¿Y por qué? Porque si le llaman la atención, lo exhortan o incluso si hubiera un mandato judicial coercitivo en algún sentido, el presidente presumiría que lo están cohesionando por hablar con la verdad. Por ello creo que el exhorto del Tribunal Electoral es muy tenue, es irrelevante y totalmente inefectivo, no sirve absolutamente de nada, de tal manera que desafortunadamente vamos a seguir padeciendo a un presidente activista violando la constitución de aquí al final de la elección.

En el caso de Nuevo León las criticas que ha hecho al candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza, probablemente acabe beneficiando más a Adrián de la Garza que lo que lo pueda perjudicar, pues en Nuevo León son celosos de su regionalismo, de su estado, de que otros vayan a decirles cómo gobernar, por eso a lo mejor esto acaba por ayudarlo.

LA POLITICA EN AGUASCALIENTES

En Aguascalientes las campañas electorales van avanzando cada día con más intensidad y con más novedades en la forma de implementar acciones que los coordinadores de cada partido consideran que les generará más simpatías y por ende más votos. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano al que abandera Gabriel Arellano ideó pintar de color naranja la inmensa mayoría de baches que existen por todas las calles de la ciudad. Esto en primer lugar con la idea de que los baches se vean desde lejos y con ello los automovilistas no caigan en ellos y así evitar dañar sus vehículos. Sin duda buena idea que sí nos ha ayudado a quienes manejamos diariamente por estas calles de Dios. Y enseguida el pintar los baches de naranja hace que se vea un collage impresionista en las calles que pone en evidencia el pésimo mantenimiento de un elevado número de calles y avenidas.

Por su parte el candidato de MORENA fue a más. Él si se aventó a lo grande y mostró músculo económico pues él no pintó los baches sino que se dedicó a taparlos y para ello formó sus cuadrillas con gente de su equipo de campaña. Hubo quienes agradecieron la maniobra y hubo quienes lo criticaron, pero como quiera que sea alivió un poco ese bacheo realizado en algunas calles. Aunque al parecer no le está ayudando mucho este tipo de acciones en el ánimo del electorado pues de acuerdo a la última encuesta de Radio Grupo dada a conocer el lunes pasado, el morenista tiene la mitad del porcentaje de simpatías electorales que el candidato blanquiazul. Por eso ahora lanzó una propuesta al estilo lopezobradorista de dar dinero a las madres solteras: 5 mil pesos cada dos meses. La pregunta es: ¿De dónde va a sacar tanto dinero? Y no hay que olvidar la promesa de “Borrón y cuenta nueva”en lo relativo a quienes tienen adeudos del agua con Veolia. En fin, el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Y qué incongruencia, pues López Obrador está actuando duramente contra el candidato de Nuevo León a la gubernatura por las tarjetas rosas que dará para que cobren cuando él sea gobernador 1,500 pesos bimestrales. En este asunto la idea es que el INE les quite la candidatura a él y al candidato de MC por pasarse de gastos de campaña.

Conforme pasen los días las cosas se irán poniendo más álgidas pues mucho estará en juego políticamente a lo largo y ancho del país. Tan sólo faltan 25 días para la jornada electoral.