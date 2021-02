Los apagones que se han estado teniendo en el país, son evidencia de la necesaria participación de la iniciativa privada para fortalecer al sistema eléctrico nacional, expresó el presidente de la Coparmex, Juan Manuel Ávila Herández, en tanto que el líder de la cúpula empresarial local, Raúl González Alonso, expresó que es lamentable que para el Gobierno Federal, pese más el tema ideológico antes que dejarse ayudar por quienes tienen la capacidad de generar la energía que se requiere en el país.

González Alonso expresó que el nuevo apagón suscitado ayer, afectando a varios estados, entre otros Aguascalientes, “en una mentira más de las dichas por el Gobierno Federal y la CFE; no tuvo ningún plan alternativo para poderlo resolver”.

Después de lo ocurrido el 28 de diciembre pasado cuando se tuvo el mega apagón, se dijo que fue provocado por un incendio y ahora resulta que se debe a las condiciones climáticas, pero se deja ver que no se está haciendo algo para prevenir este tipo de situaciones, pues se sigue culpando a anteriores administraciones de lo que sale mal a la actual, “cuando en aquellos ayeres no teníamos recurrencia en fallas en el servicio energético, a pesar de la corrupción que se acusa y ahora, con los honrados, estamos peor”.

Y todo es por no querer reencausar los programas, más por el tema ideológico y no quererse dejar ayudar, pues es la iniciativa privada la que podría estar apoyando en este sector, pero lejos de permitir que fluyan las inversiones para mejorar el sistema de energía y su generación, se hacen acusaciones sin sustento como la corrupción, mandando señales adversas al resto del mundo que cada vez, verán a México como una opción menos atractiva para enviar sus recursos e invertir.

IP sería aliada del Gobierno en beneficio de los usuarios de la CFE

Por su parte, el presidente de la Coparmex, Juan Manuel Ávila, resaltó que la CFE requiere de la participación de la iniciativa privada para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional y evitar afectaciones a los ciudadanos.

“En Coparmex, creemos oportuno reiterar la necesidad de que en nuestro país se contemplen, en materia de seguridad energética, todas las fuentes alternativas de generación de energía, para incorporarlas en momentos de emergencia como éste, y poder hacer frente de forma inmediata a situaciones que afectan las labores de los usuarios”.

Desde el Centro empresarial, se ha convocado al Gobierno Federal, a trabajar para recuperar la confianza de los inversionistas en nuestro país y así crear la infraestructura necesaria para el almacenamiento de gas natural y se incentive la generación de energía limpia suficiente para hacer frente a casos de emergencia.