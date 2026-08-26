La infracción vial destapó 753 gramos de metanfetamina

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de tres años, nueve meses y 10 días de prisión contra Elizabeth “N”, declarada penalmente responsable de un delito contra la salud en Aguascalientes.

La captura ocurrió en calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde elementos de la Policía Estatal detectaron un vehículo cuyo conductor no respetaba los señalamientos viales, motivo por el que ordenaron detener la marcha.

Durante la intervención, los policías aseguraron 753 gramos de clorhidrato de metanfetamina y detuvieron a Elizabeth “N”, quien quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

La representación federal abrió la investigación correspondiente y posteriormente llevó el expediente ante la autoridad judicial.

El proceso concluyó mediante un procedimiento abreviado, en el que el juez impuso a Elizabeth “N” una condena de tres años, nueve meses y 10 días de prisión, en los términos solicitados por la FGR.