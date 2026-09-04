La industria automotriz en México no atraviesa por una crisis, aunque el país corre el riesgo de rezagarse en materia tecnológica frente a los avances que ya muestran Europa y Asia, particularmente en el desarrollo de vehículos eléctricos, señaló el presidente del Clúster Industrial de Aguascalientes (CLIA), Armando Ávila Moreno.

Consideró que los indicadores del primer trimestre se mantienen favorables y que el comportamiento de las ventas en México, hasta ahora, no refleja una contracción severa de la industria.

Añadió que las ventas nacionales mantienen un comportamiento estable y que las principales armadoras conservan posiciones similares a las ocupadas en años recientes dentro del mercado.

Sin embargo, Ávila Moreno consideró que el principal motivo de preocupación es la incorporación de nuevas tecnologías. En Europa, China, Japón y otras regiones de Asia, la producción y adopción de vehículos eléctricos avanzan con mayor rapidez, mientras que Estados Unidos muestra un ritmo más lento en esta transición.

Advirtió que esta situación también puede afectar a México, debido a la alta dependencia de la industria automotriz nacional respecto del mercado estadounidense.

Explicó que buena parte de la producción masiva realizada en México tiene como destino Estados Unidos, por lo que las decisiones que adopte ese país en materia de movilidad eléctrica y nuevas tecnologías terminan influyendo en las estrategias de las plantas instaladas en territorio mexicano.

Ávila Moreno señaló que los vehículos fabricados actualmente en México mantienen buenos niveles de calidad, pero existe una diferencia tecnológica frente a los modelos producidos en China, los cuales ya incorporan de manera más amplia sistemas relacionados con la inteligencia artificial y otras innovaciones.