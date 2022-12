Por: Hugo Morales Lozano

Como parte de nuestra gira de despedida al 2022, no puedo dejar pasar un tema esencial para aquellas marcas o negocios que se ven afectados cuando sus estrategias de venta y su publicidad no llegan a cumplir con sus expectativas, la palabra clave a todo esto es “segmentación”.

Cuando queremos expresar un mensaje, por lo general nos dirigimos con esa persona o a un grupo, en mercadotecnia sucede lo mismo, sólo que aquí nos enfocamos en multitudes, quienes reciben la publicidad a través de los medios online y offline, pero es fundamental especificar a qué tipo de personas queremos comunicarnos, y conste que no es un tema de discriminación, sino de necesidades.

Si tú tienes una tienda de ropa para bebés, te interesará conectar principalmente con las madres y con los padres, pero si viene contigo alguien que no cumple con esos roles, obviamente no vas a impedir la venta ni mucho menos meterte en su vida, tu función es vender, llegar a aquellas personas que comúnmente te necesitan, sean compradores finales o que refieran a otros.

La geografía también forma parte de la segmentación, si tus servicios o productos sólo los ofreces en Aguascalientes, no vas a querer que te contacten de otra ciudad o país, y ese es un punto que mucha gente olvida cuando le mete dinero a sus redes sociales, y lo mismo ocurre cuando no especificas gustos e intereses de tus compradores potenciales, está bien querer llegar a todos lados, pero justamente ese es el problema que no te permite avanzar, porque no todo el mundo está interesado en ti.

Cuando tienes claro el “target”, es decir, el público que podría interesarle lo que vendes, el trabajo se facilita demasiado, sabes a quién, a dónde y cómo entregar el mensaje, mejorarás tus campañas publicitarias en redes sociales, sabrás elegir la locación de tu espectacular, decidir si anunciarse en televisión y/o radio, invertir en publicidad impresa o no… y no porque uno sea mejor que otros, cada medio tiene su efectividad si definimos correctamente a nuestra gente y si nos apegamos a las tendencias.

Si tu estrategia no fue la mejor o deseas mantenerte en la cima, toma de aquí lo que te resulte útil y prepárate para las nuevas oportunidades del 2023, desde las fechas más comerciales que ya se suelen conocer, hasta los períodos más flojos que llegan a sorprender.

