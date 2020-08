Hoy en día la medicina ha avanzado muchísimo, y más en el entorno deportivo, ya que en años pasados solo se trataban teman físicos en un atleta de alto rendimiento, cuando va más allá del trabajo corporal y la alimentación.

Un deportista profesional de hoy en día cuenta con un trabajo para un antes, durante y después de su competencia o prueba, y no solo con el tema de preparación física, si no también en el tema nutricional y psicológico, por lo que hace pensar que solo los atletas de alto rendimiento son los que cuentan con estos servicios.

Sin embargo, cada vez la medicina deportiva se vuelve más accesible para aquel que quiera lograr un objetivo en específico, o que por gusto desea cumplir alguna meta deportiva, como es el caso de alcanzar un peso específico, mejorar el rendimiento en un deporte aficionado, escalar alguna montaña o incluso correr un maratón.

En la región existen pocos doctores que se especialicen en la medicina deportiva, algunos son buenos terapeutas pero solo tratan lesiones, ya sea en la prevención o en tratar algún malestar; otros solo se dedican a lo nutricional sin conocer los resultados que quiere obtener el atleta, mientras que otros solo se dedican a los ejercicios físicos que debe hacer alguna persona pero sin conocer los padecimientos del deportista.

El Dr. Cristian Johny Gallardo Rodríguez cuenta con una experiencia al tratar la medicina deportiva, ya que de la mano de su compañera nutrióloga y psicólogo, han logrado entrenar atletas de alto rendimiento que figuran en los primeros lugares de sus respectivos deportes.

La importancia de la medicina deportiva es para detectar las diferencias en cada persona en base a sus objetivos; algunos desean otras cosas, y enfocado en eso el doctor realiza una ardua tarea para determinar los requerimientos que se necesitan, desde los ejercicios hasta la alimentación y la mentalidad.

Algunos de los atletas que han trabajado con el doctor Johny Gallardo son Esteban Herrera, uno de los mejores ciclistas de montaña en categoría Sub-23 y con miras a JJ.OO. de París 2024; así como Marlenne Esparza y Yael Sánchez, ciclistas de Rincón de Romos que cuentan con un futuro prometedor.

De igual manera ha logrado preparar médicamente al boxeador Damien Vásquez, para su próxima pelea por el campeonato mundial súper gallo de la WBA, el cual disputará en septiembre contra Brandon Figueroa en Uncasville, Connecticut.

A pesar de que aún se cuenta con la mentalidad de que los trabajos médicos en un atleta son solo para profesionales, el doctor afirma que este trato puede ser para cualquiera que quiera obtener un objetivo específico, por lo que en su clínica ImPro Aguascalientes cuenta con diferentes programas para los interesados en cumplir ese objetivo que por circunstancias desconocidas no han logrado cumplir.

