El Obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, llamó a la feligresía a no limitar la vivencia de la fe a un mero acto del pasado ni a banderas ideológicas, sino a traducirla en un compromiso ético y social diario.

En el marco de la conmemoración de los 100 años del inicio de la resistencia cristiana en México, Espinoza Jiménez enfatizó que la memoria histórica de quienes fueron perseguidos por su religión no debe alimentar el odio ni la venganza, sino interpelar a los creyentes actuales sobre su coherencia de vida en un entorno que, según sus palabras, suele ridiculizar los valores cristianos.

Durante la homilía de la peregrinación anual, el prelado subrayó que ser coherentes implica defender la verdad, proteger la vida humana, ser fieles a la familia y educar a las nuevas generaciones, además de vivir la fe públicamente «sin complejos, pero sin agresividad».

Reiteró que la Iglesia no pertenece a ningún partido político ni busca imponerse mediante el poder, pero dejó claro que no puede permanecer indiferente ante los males que aquejan al país.

Al referirse al contexto nacional, señaló que México requiere ciudadanos honestos, autoridades que entiendan el cargo como un servicio y una sociedad que no sea apática ante la pobreza, la migración y la inseguridad.

Expresó que la verdadera peregrinación comienza cuando se baja de la montaña y exhortó a los laicos a hacer visible su fe mediante obras concretas de justicia, verdad y reconciliación en sus comunidades.

Finalmente, el prelado expresó su deseo de que este santuario continúe contribuyendo a transformar el tejido social y a devolver la esperanza a la nación.