Hace tan sólo algunos días, los dos líderes de las mayores potencias económicas de Sudamérica: Lula da Silva y Alberto Fernández, pusieron sobre la mesa la posibilidad de la creación de una moneda en común de nombre “Sur”. Esta idea tiene como finalidad buscar impulsar el comercio exterior y las transacciones entre ambos países, con la firme intención de lograr unir a sus principales socios comerciales del llamado Mercosur, y de esta forma, en un largo plazo, buscar evitar que sus políticas comerciales dependan de la principal divisa del mundo, el dólar estadounidense. Indaguemos sobre ventajas y desventajas, siendo esas últimas las que predominan.

Una de las principales ventajas, según el propio Fernández, es que, al tener su propia moneda para el comercio internacional, se evitarán la dificultad que existe para la adquisición de dólares; la cual, según argumenta, pone a ciertos países en condiciones más precarias que otros, lo que genera que se provoquen desbalances en sus cuentas corrientes. La realidad es que Argentina se encuentra en una situación de liquidez, que lo coloca en insolvencia ante la mayoría del mundo.

En segundo lugar, la creación de esta unión monetaria, lograría que los países de Sudamérica se convirtieran en una potencia mundial al aportar más del 5% del PIB mundial. Claro, siempre y cuando todos los países se integren.

En cuanto a las desventajas, la principal está relacionada con que no hay condiciones económicas de ningún país para poder hacer el cambio a este nuevo modelo. Comenzando por el tema inflacionario, un país ronda el 100% anualizado, contra un 5.8% con el que cerró Brasil el 2022. ¿Se movería el real brasileño al integrar esta unión monetaria? No es tan sencillo, recordemos que a los países europeos les llevo décadas poder generar la confianza suficiente para avanzar con una moneda común, y este proceso siguió a un periodo sostenido de coordinación y a un nivel relativamente alto de alineamiento en la política macroeconómica. Existen ciertas políticas fiscales que deben cumplirse, si se desea continuar siendo miembro de la Unión Europea.

Otra cuestión que genera muchas dudas, es que esta virtual moneda, no sería la que sustituya completamente a las divisas de estos dos países o de los que deseen integrarse; se busca que funcione a la par de las mismas.

Para poder hacerlo tendrían que emitir billetes, pero no lo van a hacer porque no pueden fondear el gobierno y el gasto social. La economía argentina, con su gran déficit y su gran deuda, no tiene la capacidad de ser un aliado. Brasil tiene una economía y un sistema productivo mucho más fuerte. Prácticamente no tiene sentido tomar dos economías tan dispares e igualarlas.

En fin, pareciera que ambos líderes de estos países, sólo buscan atraer atención ante la próxima reunión de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la cual, dicho sea de paso, carece de apetito para los inversionistas del mundo entero.

OVERTIME

A pocos días de celebrarse la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), a realizarse en Buenos Aires, el presidente de nuestro país anunció su ausencia ante la justificación de tener una excesiva carga de trabajo. Estas ausencias abren una gran exposición para el canciller de nuestro país, ante los ojos de todo el mundo. Durante estos últimos años, México ha brillado por la ausencia de su mandatario, el cual ha faltado a todas y cada una de las cumbres o reuniones a las cuales somos sujetes de invitación. Un retroceso que tardaremos años en revertirlo.

