Mi primer encuentro con el tema fue a través de un libro del historiador valenciano Vicent Ribes Iborra –a quien conocí cuando vivía en Aguascalientes–, titulado El amigo del general Washington (Nadir Libros, 1998). Aquella novela versaba sobre la vida de Juan de Miralles y Troilón (o Trayllon, 1713-1780), destacado empresario alicantino, avecindado en La Habana, con intereses comerciales en Haití y las colonias británicas en América del Norte, que había amasado una gran fortuna con el tráfico de esclavos, fue agente secreto y embajador del rey Carlos III de España, amigo y confidente de George Washington, a quien ayudó sustancialmente con información y, sobre todo, con pertrechos para sus tropas que acabarían venciendo a los ingleses en la Guerra de la Indepedencia que dio nacimiento a los Estados Unidos. Aunque su ayuda fue indispensable para la victoria de los independentistas, pronto fue olvidado, empezando por Alexander Hamilton, el primer Secretario del Tesoro, que le profesaba un especial desprecio por su condición de español y católico.

Algo así les había sucedido a otros españoles que contribuyeron decisivamente a la causa de la independencia norteamericana. Es un caso muy destacado el del militar malagueño Bernaldo de Gálvez, héroe de la batalla de Pensacola (Florida, 1781), que expulsó a los ingleses de la Florida Occidental. Su gesta apenas fue reconocida en la presidencia de Barack Obama, cuando se le concedió de manera póstuma la ciudadanía estadounidense y se colocó su retrato en la sala de los fundadores del Congreso de los Estados Unidos. Por cierto, Bernardo de Gálvez terminó sus días como virrey de la Nueva España y fue quien inició las obras de lo que hoy conocemos como Castillo de Chapultepec.

Justo en este momento, cuando las elecciones a la mitad del mandato de Donald Trump han cambiado el mapa político de los Estados Unidos, llevando a importantes puestos del poder ejecutivo y legislativo a descendientes de sus pueblos originarios, ciudadanos de ascendencia latinoamericana, africana, asiática y a personas con preferencias sexuales distintas o credos religiosos minoritarios en aquel país, conviene que recordemos una parte de su historia que ha sido silenciada por siglos.

El poder norteamericano, detentado casi siempre por el supremacismo blanco anglosajón y protestante, ha impuesto la narrativa de que los estadounidenses son descendientes de manera casi exclusiva de los llamados Padres Peregrinos, aquellos ingleses que desembarcaron en lo que hoy es el puerto de Plymouth (Massachusetts) en 1620, omitiendo deliberadamente antecedentes muy importantes que merecen ser reconocidos. Baste mencionar que los españoles llegaron a las costas de la Florida (a la que bautizaron así por arribar el día de la Pascua Florida) y fondearon en diversas bahías de lo que la que después se llamaría Nueva Inglaterra cien años antes que los ingleses.

Acudo a dos libros editados por Edaf que dan cuenta de esta historia y me dejan lleno de asombro: El Norte. La epopeya olvidada de la Norteamérica hispana (2022), de la historiadora y periodista Carrie Gibson y Banderas lejanas. La exploración, conquista y defensa por España del territorio de los actuales Estados Unidos (2023), de los escritores Fernando Martínez Laínez y Carlos Canales. La cantidad de personajes y viajes de exploración es verdaderamente numerosa y compleja y, como en todas las historias de colonización y conquista, llena de claroscuros. Al inicio de su libro, la doctora Gibson señala lo siguiente:

«Escribiendo en 1883 para declinar una invitación para hablar con ocasión del aniversario de la fundación de Santa Fe, el poeta Walt Whitman reflexionó acerca del pasado español del país. “Los estadounidenses aún tenemos que aprender de verdad nuestros propios antecedentes, y ordernarlos, para unificarlos”, dijo. “Por ahora, impresionados por los escritores y maestros de escuela de Nueva Inglaterra, nos abandonamos tácitamente a la noción de que los Estados Unidos se han fraguado únicamente a partir de las islas británicas y de que, en esencia, no forman más que una segunda Inglaterra, lo cual es un gran error”. Whitman creía que el comprender la nación dependía de conocer su pasado hispánico, y que “para comprender esa identidad estadounidense del futuro, el carácter español proporcionará algunas de las piezas más necesarias”».