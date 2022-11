Moshé Leher

Tengo que remontarme al ya muy lejano año de 1976, hace casi medio siglo.

Seguramente la memoria me traiciona, pero creo que fue la primera clase de mi primer día en la secundaria, en la ya desaparecida escuela universitaria que estaba -el edificio todavía existe- junto a la vieja estación de ferrocarril, hoy todo parte del complejo que no recuerdo cómo se llama.

Yo tenía once años y pensaba que estaba dando un gran paso, el dejar las aulas de la primaria y comenzar los estudios medios; absurdo, pero me sentía casi un adulto: iba a viajar a la escuela, en lo sucesivo, en autobús urbano y estaba en una escuela de puertas abiertas; se podía faltar a clases (se podría fumar, los adolescentes de entonces fumábamos, sin saber en la que nos estábamos metiendo: no se sabían las cosas que hoy se saben del tabaco).

Llegó a esa clase el licenciado Edmundo Ramírez y creo que nos indicó que viéramos por los ventanales y dijo aquello:

-La historia es como un tren…

Nos explicó que nos tocaba mirarla desde las ventanas: sociedades prehistóricas, sumerios, asirios, egipcios, griegos, romanos… Líderes míticos, héroes, guerras, conquistas, imperios, invasiones, más guerras.

Creo no equivocarme si digo que luego de explicarnos de qué iba su curso (la imagen me resultó tan elocuente que la recuerdo con nitidez), nos pidió el primer libro de texto no gratuito que tuve en la vida: el ‘Esbozo de Historia Universal’ del viejo profesor Juan Brom.

Por allí vi, hace tiempo, que este emigrado judío alemán, dejó, a su muerte, un equipo de personas que han ido actualizando su libro, cuyo alcance va de los primeros hombres hasta hechos muy recientes; en aquel entonces, seguramente hablaba ya de la Revolución cubana, no sé si de la Guerra de Vietnam, que acababa de concluir.

Poco más recuerdo del curso; años después el licenciado Ramírez fue nombrado director de la escuela, y creo recordar que la licenciada Marcela Pasillas, que también me dio clases, su esposa, fue decana del Centro de Educación Media.

Por muchas circunstancias le seguí viendo toda la vida, con el aprecio de siempre.

De vez en vez, hasta hace días, le veía cuando él subía de jugar golf.

Hace unos meses, un domingo, se acercó a hablarme de la manera en que dejé el trabajo que tuve durante cuatro décadas; en tono molesto, me comentó alguna cosa que permanecerá en lo privado y dijo que se solidarizaba conmigo. Punto.

Ayer en la mañana saludé, allí en el club donde nos veíamos tan seguido, a su hijo Gabriel, con su esposa y una pequeña. Nos saludamos y nos deseamos un buen domingo.

Me conmocionó, esta mañana, enterarme de su deceso repentino.

Entonces le recordé en esa aula donde nos invitó a ver la historia de los hombres con los ojos de la imaginación; en lo que a mí respecta ese ejercicio de tratar de entender quiénes fueron los antiguos, se volvió una pasión que todavía disfruto, recordando de vez en vez esa mañana ya tan lejana.

Con mucho pesar mando aquí un abrazo afectuoso y solidario a su esposa y a sus hijos, desde el mejor de los recuerdos y la gratitud con la que le recordaré siempre.

