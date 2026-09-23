La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes activó el Protocolo Alba para solicitar apoyo en la localización de María Isabel Ortiz Aguilar, de 18 años, quien fue vista por última vez el pasado 20 de septiembre de 2026 en la ciudad de Aguascalientes.

Desde esa fecha no se tienen noticias sobre su paradero. De acuerdo con la ficha de búsqueda, las autoridades consideran que su integridad se encuentra en riesgo y que podría ser víctima de la comisión de un delito.

María Isabel mide aproximadamente 1.60 metros, pesa cerca de 60 kilogramos y es de complexión delgada y tez morena. Tiene ojos pequeños, rasgados y de color café oscuro; nariz ancha y mediana; boca pequeña y cabello ondulado de color rojizo.

Como señas particulares, cuenta con un tatuaje en el brazo izquierdo y cicatrices en las muñecas de ambas manos. Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

La Fiscalía pide a cualquier persona que cuente con información que permita dar con su paradero comunicarse al teléfono 449 911 34 55.