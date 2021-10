Las diferencias entre los grupos del Partido Acción Nacional han contaminado el trabajo de la nueva legislatura local, al menos de esta fracción parlamentaria, cuyos diputados no han avanzado en el trabajo legislativo y tampoco han podido ponerse de acuerdo en el nombramiento del Contralor del Congreso del Estado, el cual debió estar desde hace dos semanas, expresó la diputada albiceleste, Nancy Gutiérrez Ruvalcaba.

“Hay mucho relajo con el tema del contralor del Congreso que debió haberse elegido hace dos semanas y todavía estamos en espera”, pues dijo, se han ido rompiendo acuerdos por parte del grupo parlamentario, pues ya se tenía un profesional propuesto para el cargo, de nombre Gustavo Richarte, “era propuesta que traíamos varias personas y pues de repente se bajó, en lo oscurito”.

Hay distracción de lo que ocurre en lo externo “y lo están trayendo al interior del Congreso, cuando siempre lo he dicho, vamos a trabajar por la gente y no se está viendo así”.

Cuestionada sobre por qué no ha sido posible el nombramiento del contralor, en lo que llevan ya un retraso de al menos dos semanas, expresó: “no sé a qué le tienen miedo, la verdad, parece que es cuestión de grupos -panistas-, sí”.

Lamentó que los problemas externos a la legislatura e inherentes exclusivamente a su partido, hayan vuelto a involucrarse en el trabajo legislativo, “ya no se están presentando puntos de acuerdo en las sesiones, ya lo van a ver el día de mañana -hoy-, no hay trabajo parlamentario, y únicamente celebro que se estén subiendo puntos de acuerdo y algunas iniciativas de otras compañeras y compañeros, porque otros pareciera que andan en la grilla, totalmente metidos”.

En su calidad de militante panista, lamentó que Alfonso Jurado, quien había mostrado intención de contender por la dirigencia del Comité Estatal del PAN, al final haya desistido y se sume al proyecto de Javier Luévano, situación que consideró “triste y lamentable, la verdad, es que no dio la cara al equipo que lo estuvimos apoyando, no contestó mensajes, y pues cual unidad, eso es mentira, es total falacia, unidad de él con ellos, pero no hay unidad”.