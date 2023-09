Jesús Eduardo Martín Jáuregui

«Ya te vas López Paseos,

presidente de la paz,

y te va haciendo feos,

pues hiciste a Díaz Ordaz»

Epigrama de Francisco Liguori

CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA (SIC) DELA UAA.- En una circular escrita en molusco antiguo, como hubiera dicho el Dr. Desiderio Macías Silva, la universidad está convocando a docentes y personal administrativo a un curso de códigos de ética y conducta, para ayudar a los servidores públicos universitarios a cumplir con las ocurrencias de una legislación federal inaplicable a la luz de la Constitución a las universidades autónomas. Baste con leer el artículo 3° de la Constitución Política de los E.U.M. y luego el artículo 123, para constatar que los maestros de las universidades a las que la ley dote de autonomía, nos regimos por el apartado A y no por el apartado B, no basta con decir que se hace con apego la autonomía, hay que vivir, sentir, experimentar la autonomía. Vivencia que las burocracias actuales sólo conocen de oídas. Es una pena la proclividad a transigir en principios básicos de la Universidad, con una visión chata del quehacer universitario.

La apresurada y casi subrepticia gira del presidente saliente a algunos países suramericanos (patria de Checo Pérez según Helmut Marko), sirve para dar perspectiva y contraste a nuestro presidente, el segundo mejor del mundo según una encuesta de MORENA no avalada por Mar-celos Ebrard. Si el lenguaje corporal según los entendidos comunica más que el verbal, las intervenciones del presidente mexicano despertaron más entusiasmo que Claudia Sheinbaum cantando la Guadalupana, Claudia bien podía ser Samsung o Frigidaire. Las expresiones de los jefes de Estado al escuchar a López Obrador recordaban las de las visitas cuando la abuelita pide al nieto que declame para las visitas el brindis del bohemio. Naturalmente AMLO no se dio por enterado, el habla para él y para su grupo de mantenidos, unos por necesidad que son dignos de consideración, otros por iniquidad, merecedores de desprecio.

Luego de Porfirio Díaz, ya muy lejano, y de Lázaro Cárdenas revivido en una versión lopezobradoresca, seguramente el mandatario mexicano con mayor simpatía y consideración en el exterior fue Adolfo López Mateos, da cuenta de ello no sólo los países que visitó y los jefes de Estado con los que se reunió, sino también las visitas que en reciprocidad se hicieron. Fue un asomarse al mundo y fue también el dar a conocer un país que superadas las luchas armadas, consolidado un partido de Estado que garantizaba orden y tranquilidad para el progreso. El desarrollo estabilizador en su apogeo. Un presidente querido y respetado que se daba el lujo, él sí de verdad de mezclarse con el pueblo. Lo mismo asistía a los toros, que al box o a las carreras, donde quiera cosechaba aplausos, la gente lo admiraba.

Luis Echeverría Álvarez soñó con un México que no alcanzó a consolidar. Algunos datos pueden ser interesantes. Al inicio de su sexenio el 60 por ciento del presupuesto de educación se destinaba al Distrito Federal. En seis años se invirtió. El sistema de educación tecnológica, agropecuaria, el de las universidades, los Conaleps, el Concacyt, habrían de constituir las bases para un desarrollo social sustentado con bases firmes. En la práctica las grillas, la politiquería lo pervirtieron y se convirtieron en reductos de los grandes males del país, organismos clientelares, ofrecidos al mejor postor, los sindicatos. En el plano internacional, Echeverría, apoyado en lo que se conoció como el tercer mundo, propuso muy en el sentimiento de la época un catálogo mínimo de los deberes y derechos económicos de los estados. La Carta. No fue una cosa menor. La asamblea General de las Naciones Unidas la aceptó y la aprobó, y se constituyó en uno de los documentos básicos de la ONU para el orden internacional, al menos en aquellos momentos álgidos de la guerra fría. Echeverría soñó con un liderazgo mundial. Era un tanto desbocado, no gustaba a los verdaderos líderes mundiales, su oportunidad pasó pero la Carta queda como una de las grandes aportaciones de México a la diplomacia internacional.

Recordando aquellos grandes estadistas, y ver al presidente mexicano, provocando el aburrimiento y nulo interés de sus colegas, recibiendo como sin advertirlo los señalamientos contra los narcogobiernos, me hizo experimentar una gran vergüenza ajena. Escucharlo repetir su discurso demodé, plagado de lugares comunes y pidiendo aplausos me mostró la imagen clásica del presidente mexicano en su quinto año de gobierno. Por más intentos su fuerza seguirá decayendo. Ni Claudia ni Xóchitl son tontas, ambas saben que el país se encuentra en una grave crisis que tendrá que frenarse y ello implicará romper con el KKASH y su ilusa y perversa visión y acción de gobierno. Presidente nunca ha dejado gerente.

LA UNIVERSIDAD DE LOS CUICOS.- Se anunció el egreso, graduación o titulación de la primera generación de la Universidad de la Policía de Aguascalientes. Egresado de la UNAM y forjador de la UAA, manque a algunos les pueda, me cuesta trabajo llamar universidad a una institución monográfica, así sea del Futbol, de la Policía o del Pozole. Por definición la universidad es crisol de diferencias, reunión de contrarios, huésped de todas las tendencias, alimentador de disidencias y debates, de manera que una escuela que prepare a policías no podría llamarse universidad. En una universidad cabría con todo derecho la oposición a la existencia de universidades para hacer policías. Las universidades, las de verdad, todas, tienen la función de forjar seres humanos plenos, sólidos, libres, autónomos, que sin duda podrán ser excelentes policías o magníficos políticos, o extraordinarios hombres de bien. Estos primeros egresados de una institución con larga y sinuosa trayectoria serán policillas de indias, ojalá para bien.