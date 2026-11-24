Aguascalientes será sede del Cuarto Foro Internacional de Derecho Administrativo y Buena Administración, que se realizará el próximo 2 de diciembre y contará con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Henry Alexander Mejía, así como de especialistas nacionales e internacionales en materia jurídica.

El encuentro, organizado por la Asociación de Abogados Especialistas en Derecho Administrativo, presidida por Sergio Guillermo Lozano Galindo, se desarrollará en la Universidad Panamericana.

El presidente del máximo tribunal salvadoreño impartirá la conferencia magistral La función jurisdiccional en la buena administración, mientras que Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, expondrá sobre la administración pública y el Estado de derecho.

El programa contempla dos mesas temáticas. En la primera participarán Miguel Alejandro López Olvera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien abordará la prestación de los servicios públicos; Sergio Guillermo Lozano, con el tema de la ponderación de bienes constitucionales, y Alfredo Delgadillo López, académico de la UP, quien expondrá sobre la IA en la administración pública.

La segunda mesa contará con las intervenciones del diputado Rodrigo Cervantes Medina, quien abordará la función legislativa; Armando Robledo Márquez, académico de la UP, con el tema de la profesionalización del servicio público, y Miguel Ángel Marmolejo, rector de la Universidad Judicial del Estado.

Las actividades comenzarán a las 10:00 horas en el Aula Aguascalientes de la Universidad Panamericana.