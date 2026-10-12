El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, José de Jesús González Ramírez, advirtió que la carga fiscal y el exceso de regulaciones podrían provocar que más establecimientos abandonen la formalidad ante las dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias y administrativas.

El dirigente comercial manifestó su preocupación por las disposiciones fiscales previstas para el próximo año y señaló que, en lugar de facilitar la operación de los negocios, algunos cambios podrían desincentivar la actividad económica y limitar la generación de empleos. Consideró que, si bien los gobiernos requieren incrementar su recaudación, deben evitar imponer cargas que dificulten la permanencia de los establecimientos formales, pues esta situación puede favorecer el crecimiento de la economía informal.

Indicó que ACOCEN sostendrá reuniones para analizar las modificaciones planteadas, evaluar sus posibles repercusiones y determinar cómo afrontar las nuevas disposiciones. Reconoció que los comerciantes tendrán que adaptarse a los cambios, aunque consideró necesario revisar sus efectos sobre la actividad económica. Señaló que uno de los problemas es que los requisitos, los impuestos y los tiempos necesarios para obtener permisos pueden desanimar a quienes buscan formalizar sus negocios.

Por ello, insistió en que se requiere la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal para facilitar los trámites y generar condiciones que permitan a los establecimientos operar dentro de la legalidad. Recordó que ACOCEN ha trabajado con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes en propuestas para apoyar la transición de los comerciantes informales hacia la formalidad. Explicó que esta iniciativa requiere no solo la voluntad de los empresarios, sino también mecanismos institucionales que hagan viable el cumplimiento de sus obligaciones.