Enrique Luján Salazar

Hace unos días, el 19 de noviembre, festejamos el Día Mundial de la Filosofía, según lo estableció la UNESCO en 2005 con la finalidad de promover el pensamiento crítico sobre los problemas contemporáneos, el diálogo razonado en un mundo plural y el respeto a las manifestaciones interculturales. Quizá para la mayor parte de la humanidad, este día pasó inadvertido dada la opinión imperante de la inutilidad de tal actividad y la falta de aprecio por el cultivo de un pensamiento propio.

Desde Tales de Mileto a Shakespeare, desde El Quijote a Walter Benjamin existen referencias a tal inutilidad y desvarío que producen las cavilaciones filosóficas. Cuenta Diógenes Laercio la anécdota que Tales, quien por ir contemplando las estrellas cayó en un foso delante de él y que quienes lo vieron se mofaron del sabio. Sin embargo, esas observaciones le permitieron predecir un eclipse y saber que ese año sería propicio para el cultivo de los olivos. Shakespeare pone en voz de Romeo la inutilidad de la filosofía, “dado que [ella] no es capaz de recrear a su amada, transportar de sitio a una ciudad o revocar la sentencia de un príncipe” . El idealismo y las locuras de Alonso Quijano reflejan la grandeza y la locura de quien ha leído tantos libros que confunde ficción con realidad. Benjamin niega el valor utilitario de la filosofía y recupera críticamente, con algo de horror, a través de ruinas y fragmentos la constitución de nuestro presente.

En fin, parece que el proyecto filosófico de establecer un sistema que nos entregue verdades claras y distintas (al estilo cartesiano), una filosofía como ciencia estricta (postulada por Husserl) ha quedado atrás. Un testimonio de esta realidad es la falta de interés en los congresos, seminarios, publicaciones y festejos que se guían por esta dirección ortodoxa y tradicional de la filosofía y el bajo impacto de esas elucubraciones en la transformación social.

Ahora en nuestros días, en el que domina el consumismo recalcitrante, la inmediatez de las vivencias y la tecnología que parece resolver cualquier problema, podemos preguntarnos: ¿qué lugar ocupa la filosofía?, ¿acaso vivimos su momento crepuscular y sólo queda como tarea para diletantantes y melancólicos personajes?, ¿qué valor tiene una actitud pensante y crítica?

La respuesta depende en buena medida de cómo concibamos la condición humana y su devenir social e histórico. Existen características imprescindibles que nos permiten afirmarnos como seres humanos y que no pueden ser compradas en ningún lugar o ser sustituidas por la adquisición de alguna tecnología. Somos seres responsables de nuestros pensamientos y de nuestros actos, no podemos dejar en manos de otros las decisiones que son personales, no podemos vivir de pensamientos prestados sin convertirnos en esclavos que, en caso extremo, ni siquiera conocen a su amo.

Dos de las características imprescindibles de nuestro existir y de nuestra capacidad de conocimiento son el asombro y la capacidad de preguntar como parte de nuestro estar y disfrutar el mundo, como motores de búsqueda del conocimiento verdadero que se somete continuamente a crítica.

Estas dos características hacen maravilloso y apasionante el cultivo del pensar y la actitud filosófica. Develar la realidad que se oculta a través de diferentes narrativas, buscar ese filón de oro que nos espera después de la búsqueda pertinaz nos vuelve libres y mejores observadores de lo que acontece, causando el placer que produce ese descubrimiento y enciende una luz que se abre paso entre las penumbras del presente.

Inquirir constantemente, dudar de lo que se nos presenta como establecido, valioso e incuestionable es parte de esa afirmación libertaria que parte de un sano escepticismo que enfrenta la banalidad y la falta de criterio imperantes en las opiniones personales y públicas.

Algunos de los maestros de la duda han sido Sócrates, Agustín, Descartes, Popper o Adela Cortina, por mencionar algunos del pasado y del presente. Paradigmas que nos muestran como la duda lleva al autoconocimiento; como la duda y la posibilidad de equivocarse son pruebas de nuestra existencia (si fallor, sum); como la duda se convierte en instrumento metódico para poner en tela juicio prejuicios tomados como verdaderos y de esta manera caminar hacia la verdad; como la duda ante las posiciones positivistas en torno a la ciencia lleva a postular la teoría falsacionista como método para verificar la validez de las hipótesis científicas.

El valor del preguntar filosófico lo expresa claramente Magdalena Reyes en Elogio de la duda, en donde afirma que: “La duda es ante todo una actitud, un detenerse, un dejar de hacer para poder pensar, una interrupción de ese piloto automático del día a día y una sospecha sobre si lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer, lo que me hace feliz, lo que me hace bien y lo correcto. Es darle una oportunidad a la verdad, tener el coraje de la verdad. Ésa es la duda filosófica. Nada que ver con la duda paralizante de no saber qué hacer, qué decidir… Al revés. El que duda filosóficamente está activo, buscando. ¿Y qué busca? La belleza, el bien, el bienestar, la felicidad… Pero todo lo hace pensando, porque si uno no piensa, está siendo arrastrado” .

En el cultivo de la duda tenemos varios obstáculos que impiden su impulso. El primero es la falta de tiempo, dado que sólo nos dedicamos a “labores productivas” o al esparcimiento; el segundo es la dispersión, hay tanto por hacer, hay tanta oferta de entretenimiento que no queda tiempo para esa soledad y silencio que requiere la actitud dubitativa; el tercero es la saturación de estímulos que impiden concentrarnos en las preguntas, en nuestras propias interrogantes. Éstas son determinaciones externas, pero existe una interna que quizá sea la más relevante. Es una especie de evasiva interior que nos damos a nosotros mismos para no pensar, porque sencillamente es más cómodo, pero el malestar de una vida anodina más tarde aflora .

Ciertamente no es fácil salir del estado de confort, el construir ideas propias cuesta y duele. Tal como Sócrates equiparaba la dificultad del obtener de sí las ideas propias a un parto, de ahí su método mayéutico. Cuestionarse implica incomodarse a sí mismo y a los demás para revisar las propias creencias y poder generar nuevas perspectivas. Esto llevó a Sócrates a ser sentenciado a muerte, por corromper a la juventud y establecer nuevos dioses, por interrogar a quienes se creían que detentaban el saber y no reconocían su ignorancia. También Diógenes (el escéptico griego) cuestionaba a los atenienses sobre ¿cómo iban a erigir una escultura a un filósofo que nunca puso triste a nadie? La verdad en muchos casos no es cómoda, pero su enunciación y aceptación como develación de la realidad verdadera produce placer.

Estas actitudes de la duda y el asombro conllevan una filosofía abierta que intenta “…superar falsas dicotomías: separar ´lo interesante´ (lo que da sentido a la vida) de ´lo científico´ (lo riguroso y exacto) […] una filosofía que aspira a integrar gozo y seriedad, rigor y comprensión, vida y reflexión, así como fundamento y valoración” .

La filosofía está constituida por pensamientos que caminan con pasos de paloma frente al vértigo del movimiento en ciudades y pueblos; pensamiento que está constituido por una mirada que pone más atención a la realidad natural y social, mirada que es valiosa “en la medida en que coopera en la ampliación y concentración de nuestro sentido […] descubre que lo real no se revela sólo por medio de una descripción fría e impersonal, sino que es también susceptible de ser narrada por un sujeto” . Quien ha visto la luz de la realidad ve a los demás con sus ojos estragados, tal como sucede en la caverna platónica con quien se ha liberado se aleja de las sombras y se expone al sol verdadero del “exterior” y descubre la esencia de las cosas.

La duda y la capacidad de inquirir nos hacen sentirnos conectados vitalmente con nuestro entorno, con los demás seres vivos y en particular con los seres humanos. Nos permiten entretejer relaciones plurales basadas en diálogo, crear comunidades que comparten la palabra desplegada en el pensamiento. Así que hay motivos para dedicar un día especial a recordar la relevancia de la Filosofía no sólo en la historia sino en la constitución continua de una humanidad libre, crítica y autónoma.

Paul Klee, Angelus Novus, 1920