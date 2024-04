Para la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), la Feria Nacional de San Marcos 2024 no es solo un evento festivo, sino también una oportunidad invaluable para las empresarias locales mediante la participación en diferentes sectores y la promoción de sus marcas, afirmó su presidenta, Berenice Cruz Frausto.

Cruz Frausto comentó que, para las mujeres emprendedoras y empresarias, la verbena abrileña representa una oportunidad única para generar movimiento económico y aumentar la visibilidad de sus negocios. El impacto varía según el sector, pero en general, la feria beneficia a todas las participantes al promover la economía estatal y dar a conocer las marcas locales. «La feria nos ayuda a posicionarnos y da a conocer las empresas, incluso a aquellas que no están presentes físicamente en la verbena», explicó.

La presidenta de AMEXME destacó la importancia de la diversidad de giros dentro de la asociación, lo que permite que las empresarias participen en diferentes áreas de la feria, desde el sector agroindustrial hasta restaurantes y bares. Además, mencionó el papel crucial de la certificación «Hecho en Aguascalientes», que ayuda a posicionar a las empresas locales en el mercado.

En cuanto a la medición de resultados, Cruz Frausto explicó que es complicado debido a la variedad de sectores participantes. No obstante, resaltó que la feria no solo implica ventas directas, sino también la exhibición y el posicionamiento de las marcas, lo que dificulta establecer un porcentaje de retorno uniforme. «Es muy variable, ya que no es lo mismo lo que puedes generar en el área de restaurantes y bares que lo que puedes lograr con productos certificados como Hecho en Aguascalientes», añadió.

Finalmente, aseguró que la feria garantiza buenos resultados para las asociadas de AMEXME, calificando al evento como un generador de economía y una plataforma para el crecimiento empresarial.