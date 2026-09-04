La Federación mantiene pendientes con Aguascalientes en materia de infraestructura educativa, carretera y de salud, además de que los recortes de recursos a las entidades y los municipios complican la atención de las necesidades de la población, manifestó la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Irma Patricia Muñoz de León.

Al ser cuestionada sobre el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, respondió: “No lo he escuchado. Voy a leerlo detenidamente, pero lo estamos viendo”.

Explicó que, más allá del contenido específico del informe, el sector empresarial observa una falta de infraestructura en distintos rubros.

“Estamos viendo —y se ha comentado en varios foros— la falta de infraestructura en todos los sentidos: educativa, carretera y de salud”, manifestó.

También expresó su preocupación por el crecimiento de la deuda pública federal durante los últimos años, al considerar que representa una carga para las nuevas generaciones.

“Jamás tuvimos una deuda que se duplicara como se ha duplicado en los últimos ocho años, y eso de verdad es una carga muy importante para todos los jóvenes”, afirmó.

Sobre los recursos federales, sostuvo que Aguascalientes no es el único estado afectado por los recortes y que estos terminan repercutiendo también en los municipios.

“Les han hecho recortes a las entidades y, con ello, también a los municipios. Si la Federación mantiene estos recortes, resulta complicado para cualquier municipio o entidad federativa atender las necesidades”, señaló.

Añadió que los ciudadanos y las empresas pagan impuestos que se concentran en la Federación y que, posteriormente, deben distribuirse entre los estados.

“Lo que se va allá no es lo mismo que regresa”, afirmó. Además, consideró complejo mantener las reducciones presupuestales cuando los costos aumentan cada año por efecto de la inflación.