La familia Aguilar pasó tremendo susto

Staff Agencia Reforma

CDMX.- Pepe Aguilar y su familia vivieron un sustazo mientras viajaban rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos.

El cantante subió un video y una foto junto a sus hijos Ángela y Leonardo arriba de un avión, y contaron lo que sufrieron en pleno vuelo.

Los cantantes y algunos familiares viajaban en un avión privado que presentó una falla en el sistema de presurización, lo que provocó la caída de las mascarillas de oxígeno.

«Jamás en la vida nos había pasado una cosa así, está interesante porque no puedes hacer nada y también está interesante cómo reacciona cada quien», dijo.

El hijo de Flor Silvestre compartió que él intentó hablar con los pilotos cuando empezó el problema, pero no entendió la magnitud de la bronca.

«Traía la mascarilla, me quito la mascarilla, me levanto, cuando voy caminando hacia los pilotos, me empiezo a ir así, me empiezo a desvanecer, y dije, ‘ay, no, mala idea, mala idea’, me regresé y me la volví a poner. ¡Qué loco!», agregó.

Pepe escribió, junto al video de la explicación, que «Hierba mala nunca muere», lo que festejaron amigos como Edén Muñoz, de Calibre 50.

ASÍ LO DIJO

«El avión en el que venimos se despresurizó, es la primera vez en la vida que nos pasa esto».

Pepe Aguilar, cantante.