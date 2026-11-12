Habitantes de la colonia Emiliano Zapata y otros sectores del oriente de la ciudad capital bloquearon anoche las avenidas Siglo XXI y Mariano Hidalgo como medida de presión para exigir el restablecimiento del suministro de agua potable en sus domicilios.

Durante la manifestación, arribaron elementos de la Policía Antimotines, así como personal del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), que llevó dos pipas para abastecer a las familias.

No obstante, los vecinos rechazaron el apoyo y señalaron categóricamente que su demanda es contar con agua corriente en sus tomas domiciliarias y no depender del suministro mediante vehículos cisterna.

La movilización generó afectaciones a la circulación en este punto de la ciudad, precisamente durante la hora pico, cuando los trabajadores salen de sus centros laborales y regresan a sus hogares. La presencia policial y la llegada de las unidades de abastecimiento no resolvieron la inconformidad de los habitantes, quienes mantienen su exigencia de que se regularice el servicio a través de la red de distribución.