El próximo 14 de diciembre se cumplen 111 años desde que el hombre alcanzó por primera vez el Polo Sur. Se trata del noruego Roald Amundsen quien, junto a su tripulación, le ganó la carrera al británico Robert Scott al llegar primero a la parte más austral del planeta.

Roald Amundsen nació en Borje, Noruega, el 16 de julio de 1872; en 1903 descubrió el paso del Noroeste y se puso como propósito alcanzar el Polo Norte. No obstante, al enterarse de que el estadounidense Robert Peary se le había adelantado, cambió de planes fijándose como objetivo el Polo Sur.

Sin embargo, Amundsen y los suyos no eran los únicos que tenían por objetivo conquistar la Antártida. El explorador inglés Robert Scott y sus hombres también estaban intentando lograr esta gran gesta. Esto dio lugar a una intensa competencia, la cual acabó finalmente con el triunfo de los noruegos.

Amundsen y su tripulación llegaron primero al Polo Sur porque usaron la ruta más corta, a través del desconocidoglaciar Axel Heiberg. Al mismo tiempo, sus hombres, que además de usar trineos tirados por perros, eran más entrenados y preparados físicamente.

Roald Amundsen izó la bandera noruega en el Polo Sur el 14 de diciembre de 1911. Pocas semanas después, el explorador Scott y sus acompañantes alcanzaban también el extremo sur del planeta, no obstante fallecieron de regreso al campamento base.

En los años siguientes Roald Amundsen continuó con su sueño de alcanzar el Polo Norte, aunque fuera el segundo en hacerlo. En abril de 1926 consiguió sobrevolarlo a bordo del globo dirigible italiano Norge. Este último también se convirtió en el primer objeto volador que se desplazó entre Europa y América, siguiendo el hielo polar.

Roald Amundsen murió en el Mar de Barents un 18 de junio de 1928, mientras intentaba rescatar al explorador italiano Umberto Nobile.

