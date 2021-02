Durante los últimos días, hemos sido testigos de la vehemencia que ha desatado las fluctuaciones de una las principales criptomonedas en el mundo. Tratar de comprender qué es y cómo es el desenvolvimiento de un Bitcoin puede ser un dolor de cabeza, sobre todo si pensamos que es un esquema de divisa que rompe los esquemas ordinarios a los cuales estamos acostumbrados. Indagamos un poco sobre su historia, su forma de uso, para concluir, en una segunda parte, con su actualidad.

Se desconoce a ciencia cierta quién fue el creador del Bitcoin. Los pocos detalles que se conocen sobre la criptomoneda datan de finales de la década pasada y estaban relacionadas con el nombre, si es que es verdadero, de Satoshi Nakamoto.

Con el paso de los años, el empresario australiano Craig Wright, confesó ser Nakamoto y aportó pruebas como las claves de las primeras transacciones. A pesar de esto, no se sabe con certeza si esa aseveración es real.

Más allá de quién es creador, la moneda virtual sigue sorprendiendo al mundo, y es una de las pruebas irrefutables del paso que el mundo está dando de esquemas financieros tradicionales a esquemas Fintech.

Fue a mediados del 2010, un año después de su creación, cuando se ejecutó la primera transacción de la moneda virtual con un bien de valor real. Fue una compra de dos pizzas de Papa John`s, con un valor estimado de diez mil bitcoins. Desde entonces, la comunidad Bitcoin celebra el 22 de mayo como el Bitcoin Pizza Day.

Desde esa ocasión las cosas han cambiado mucho y hoy en día esta moneda se usa en miles de transacciones a nivel mundial.

A pesar de esto, ¿Qué es bitcoin?

El término criptomoneda, está relacionado con dinero virtual, o sea sólo existe en el mundo digital, así que no hay posibilidad de ver uno físicamente. Los Bitcoins son la criptomoneda más común y últimamente se comienzan a utilizar, en su mayoría, para la adquisición de bienes tangibles.

La forma en la que trabaja Bitcoin, se basa en un sistema de pago que permite a una determinada persona pagar a otra, sin necesidad de intermediarios como los bancos. Los pagos son instantáneos y permite mitigar los costos bancarios. Esta es la parte a donde apunta el mundo financiero hacia el futuro.

A diferencia del dinero emitido por los diversos bancos centrales del mundo, el cual puede ser inflado a voluntad, el suministro de Bitcoins está matemáticamente limitado a 21 millones de bitcoins y esto nunca se puede cambiar y nuevos Bitcoins se crean a una velocidad predecible y decreciente.

Los Bitcoins se almacenan en una cartera, en una aplicación móvil o computadora, y se puede enviar y recibir Bitcoins a través de ella. Cada beneficiario de Bitcoin tiene su propia dirección, un poco como un número de cuenta bancaria, con la que se controlan los Bitcoins.

Las transacciones Bitcoin se ejecutan en un sistema denominado blockchain y se verifica con complejos procesos matemáticos. Una vez verificada la transacción, se completa la transferencia con la recepción de los Bitcoins. Nada alejado de la realidad actual.

Los Bitcoins se pueden cambiar por dinero real, aunado al constante aumento de sitios web que aceptan este método de pago. Debido a la popularidad de esta moneda, han surgido algunas iniciativas que permiten pagar en algunas tiendas físicas mediante Bitcoin. Para ello, se necesita una tarjeta de débito con la cuenta de los usuarios Bitcoins. Existe una tarjeta de débito Bitcoin Visa.

