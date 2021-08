Al iniciar la cuenta regresiva para que comience el ciclo lectivo 2021-2022, el cual podrá ser para los estudiantes de nivel básico, presencial o a distancia de acuerdo con la decisión de cada padre de familia, la iniciativa privada, avaló la reanudación de las actividades académicas a pesar de que la entidad se encuentra en semáforo naranja, derivado de la alta incidencia de casos positivos por COVID-19. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, dijo que lo anterior tendrá que replicar en un mayor esfuerzo de parte del sector salud, que tiene prohibido relajarse en la aplicación de filtros sanitarios.

González Alonso dijo que si bien el regreso a clases programado hubiera sido ideal hacerlo posible bajo otro indicador epidemiológico, el que los menores regresen a las aulas ya no podría esperar más, al considerar que las clases a distancia no se pueden sustituir por las actividades presenciales. Agregó que el periodo de confinamiento al que han estado activos los menores, podría afectar de manera importante el desarrollo de los estudiantes por lo que ahora ya con fecha programada, es importante que se respete el cumplimiento de los protocolos sanitarios para evitar exponer la salud de los académicos. El líder empresarial, pidió el voto de confianza para padres de familia que han estado renuentes a las clases presenciales, al considerar que lamentablemente y con el paso del tiempo no todas las personas han podido cumplir con los periodos de distanciamiento requeridos.

Finalmente, sobre las condiciones físicas de algunas escuelas que no alcanzarán a estar en óptimas condiciones, precisó que lo ideal sería su reapertura posterior a la fecha contemplada para que dentro de lo posible la infraestructura sea la necesaria a lo que requieren los estudiantes.

“México tiene un nivel educativo bastante desafortunado y sumando las clases de manera remota lo único que se hizo fue profundizar más esta situación. La medida es buena pero se debe tener cuidado con el número de alumnos y en general que se respeten los protocolos siendo además reforzados desde el hogar”, concluyó.