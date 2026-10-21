Estamos a mediados del mes de octubre y la ebullición política se siente cada día más en el territorio nacional y, en el caso de Aguascalientes, no puede ser la excepción. La renovación de la gubernatura, así como de las alcaldías y el Poder Legislativo, trae muy movidos a los políticos de la localidad, que sin recato alguno no respetan los tiempos constitucionales para iniciar la lucha electoral. Y en esto están metidos todos los partidos, desde los que tienen mayores posibilidades de triunfo, como los que no tienen la mínima esperanza de acceder a la obtención de un cargo por mayoría. A lo anterior hay que agregar que ya hay nuevas organizaciones políticas, las cuales ya participarán en las elecciones del año entrante y cuyo principal objetivo será conservar el registro.

De los partidos que mantienen ya cierta hegemonía en el ánimo de la población, la cual han ido logrando a lo largo de muchos años, el PAN y el PRI van a la cabeza. Con la salvedad de que, con base en las malas prácticas democráticas al interior de su mismo partido, el PRI fue destruyendo la fortaleza partidista con la que inició como principal fuerza política. Los diferentes bandos políticos de las distintas regiones del país configuraron un mapa político importante, pero al mismo tiempo feudalista, que permitía la creación de cotos de poder por regiones.

El PRI fue el partido que cooptó a la mayoría de los grupos políticos del país y logró conjuntar un partido político poderoso, que consiguió que, bajo la tutela de los liderazgos organizados a nivel nacional, pudieran ir construyendo un partido político cuasi invencible.

El PAN, con menos arraigo debido a que penetró más en la clase social media-alta, se significó entre la ciudadanía como un partido político de derecha e identificado con la Iglesia católica.

A partir de ahí es bien sabida la historia de cómo los dos grandes partidos políticos manejaron la política nacional, siempre con la superioridad política del Revolucionario Institucional, que durante años impuso las condiciones políticas y legales para mantener el poder a lo largo y ancho del país.

Pero nada es para siempre. Y con el paso de los años, luego de un control sin presiones hacia el PRI de parte de los diferentes partidos políticos que participaban como las diferentes opciones políticas, resultó lo que era inevitable: las ambiciones e inconformidades. Las ambiciones de quienes no lograban entrar al círculo rojo del partido tricolor, a pesar de que el pastel era enorme y por ello a la mayoría le tocaba una rebanada, pero siempre ha habido quien desee una muy buena rebanada, como una gubernatura, una senaduría o una diputación. Siempre hay quien se siente con los merecimientos para obtener una posición de ese nivel. Sin embargo, las decisiones se tomaban en otro lado. Había un dedo elector al cual no se le podía reclamar, so pena de ganarse el ostracismo político, como a muchos les llegó a suceder. Por ejemplo, las gubernaturas siempre se decidían en la capital del país y el dedo elector era el del presidente de la República. Nunca fue nadie más. El PRI tenía a su presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pero no decidía los puestos más importantes. Las candidaturas a la Presidencia de la República, a las gubernaturas, al Senado y a las diputaciones las decidía el presidente de la República en turno, como lo fue hasta el último presidente priista, en este caso Enrique Peña Nieto, a quien no le alcanzó, ni le iba a alcanzar, para lograr imponer como presidente a José Antonio Meade Kuribreña. La suerte estaba echada para el PRI, ante la complacencia de Peña Nieto, que entregó el país a López Obrador sin el menor recato. Negociando una entrega de todo a todo del país al Movimiento de Regeneración Nacional. Peña Nieto se fue un tiempo del país a vivir al extranjero, en donde ha vivido sin el más mínimo sobresalto. Disfrutando lo que el país le entregó.

El año entrante habrá elecciones en todo el país. Y para Morena la mayoría de los puestos de elección popular serán para ellos, a excepción de una o dos gubernaturas, como por ejemplo sería el caso de Aguascalientes y Querétaro. Y aunque el PAN lleva la preferencia en ambos estados, en el caso de Aguascalientes no deberá haber confianza. La candidatura deberá asegurarse de manera ortodoxa. Si ya hay un candidato que puede, sin mayor problema, continuar con la hegemonía panista, ¿para qué arriesgar lo que ya puede estar en la bolsa? Es ocioso hacerle al ensarapado tratando de darle un aire de democracia interna para mostrar unidad interna partidista para la gran elección. No hay tal. Si ya hay un gallo que puede arrasar electoralmente, ¡pues con todo! Ya superada la candidatura a gobernador, será importante poner la atención en la integración de las candidaturas al Congreso del Estado, a las alcaldías, a las regidurías, etc. Hay mucho trabajo en el renglón de la integración de los ayuntamientos.

El año 2027 será un año pleno de sorpresas en materia política nacional. Va a ser, sin duda, muy interesante.