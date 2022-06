La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz Moreno, se dijo contenta, satisfecha y muy agradecida con la gente que le abrió su casa y que habrá de votar por un mejor Aguascalientes.

En el último día de campaña, Anayeli Muñoz se mostró convencida de que habrá una gran sorpresa el 5 de junio, “sí encuentro un sentimiento muy positivo hacia mi campaña, hacia mi candidatura, estoy feliz, contenta, satisfecha, muy agradecida con la gente que me ha abierto su casa, que me ha dado un abrazo, que confía en mí y que va a votar por un mejor Aguascalientes”.

La candidata a gobernadora por Movimiento Ciudadano dijo estar muy emocionada por lo que venga el próximo domingo, afirmando que la historia de Aguascalientes la va a escribir la ciudadanía que quiere algo diferente y dijo estar muy emocionada por lo que venga el próximo domingo.

Anayeli Muñoz comentó que Movimiento Ciudadano es un proyecto joven y así fue como inició con este proyecto en Aguascalientes, por lo que la única encuesta válida es la del 5 de junio, dado que las elecciones ya no son como antes y no se ganan por percepción. “No es como hace 15 años, hoy la democracia cuenta, cada voto cuenta”.

Asimismo, pidió a la gente que el domingo salga a votar con valentía, con libertad y “es el mensaje que necesita reflexionar la gente en los próximos días, salgan a votar. La historia de Aguascalientes la va a escribir la ciudadanía que quiere algo diferente”.

¡Participa con tu opinión!