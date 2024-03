Durante las últimas columnas, he abordado los aspectos principales de las venideras elecciones en nuestro país, así como en los Estados Unidos de Norteamérica. Siendo que, entre otros factores, se ha platicado que la elección mexicana será la más importante del México moderno en términos cuantitativos y tomando en consideración la cantidad de gubernaturas que convergen en un proceso electoral; sin embargo, para efectos geopolíticos internacionales, la elección presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica promete ser la elección que tendrá la mayor implicación internacional en la última década.

Basta recordar que, si todas las condiciones se mantienen, la disputa presidencial será entre el actual presidente Biden, cuya edad ronda en los 81 años, y el expresidente Donald Trump, cuya edad ya sobrepasa los 77 años. Siendo entonces una elección que se disputará entre dos adultos ya algo experimentados que comparten además visiones sumamente distintas para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado y tecnológico.

De igual manera, el papel que adopten los Estados Unidos de Norteamérica será determinante para el desenlace o la continuación de conflictos como la guerra de Rusia contra Ucrania, así como frente al conflicto entre Israel y la organización Hamás. Aunado a ello, si Trump gana la elección presidencial, se pronostica que regresen los bloqueos comerciales y la imposición de aumentos en los aranceles a China que muy probablemente conduzcan a una nueva «guerra comercial» entre las dos potencias.

Según las posturas históricas y sus propias declaraciones de los próximos candidatos oficiales, la mayor diferencia entre los candidatos estriba en la postura y/o el apoyo relacionado con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se rumora que es muy probable que Trump abandone el poco o mediano apoyo existente hacia Ucrania; sin embargo, también mucho influirá la postura que adopte la OTAN al respecto y cuya manera de medirla será a través de las inversiones internacionales que los distintos países miembros realicen en temas de armamento y/o seguridad.

La relocalización o «nearshoring» impactará y obligará al gigante norteamericano a tomar medidas drásticas quizá hasta fiscales en las que tanto bienes, como servicios, capital y tecnología se pondrán al alcance de unos pocos. Mencionado lo anterior, no debe de quedarnos la menor duda de que la elección presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica tendrá grandes consecuencias ya que serán únicamente cuatro años sin posibilidad de reelección en las que ambos presidentes buscarán imponer su visión gubernamental con la consigna de cuidar su salud y evadir a toda costa una crisis financiera.

Mientras tanto, me permito desintoxicar someramente el ambiente político nacional y local con esta columna, anticipando que las próximas semanas comenzaré con la ya tradicional «guía del elector» en la que pondré al alcance de la ciudadanía el nombre de todos los candidatos a diputados locales, federales y senadores. Agradezco el favor de su lectura y les deseo un muy feliz fin de semana.

Lic. David Reynoso Rivera Río.

Correo: davidreynoso40@hotmail.com <mailto:davidreynoso40@hotmail.com>

Twitter: @davidrrr