Otto Granados Roldán

Un viejo político tlaxcalteca de mediados del siglo pasado solía decir que para hacer política no era necesario prepararse ni estudiar: “basta con saliva y pulque”. Los neófitos de ahora, que piensan igual, han actualizado las herramientas: basta con usar las redes y vender humo. Pero la pregunta de fondo es si una mejor educación facilita hacer mejor política. Sin duda y veamos porqué.

En 1981, como estudiante de maestría, escuché una conversación entre el prestigiado economista y demógrafo Víctor L. Urquidi, por entonces presidente de El Colegio de México, y uno de sus antiguos alumnos que recién regresaba de obtener su doctorado en la universidad de Oxford. “Buenas tardes, señor López”, le saludó. Este respondió: “¡Doctor, por favor!”. “Tiene usted razón”, concluyó Urquidi, “es más fácil ser doctor que ser señor”.

Pues bien, el significado real de esta anécdota es que expresa con claridad la esencia de la educación: más allá de la transmisión, adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias, la misión de una educación completa debiera ser la formación del temperamento, la inteligencia y el carácter, y comprender esto es indispensable para todos aquellos -hombre y mujeres, jóvenes y viejos, aspirantes, suspirantes y gobernantes- que se dedican a la política o dicen dedicarse a algo así. En otras palabras: la educación y la política son indisociables entre otras cosas porque este binomio permite identificar la tabla de valores y cualidades personales que contribuyen a edificar horizontes políticos profesionales y el papel que puede jugar la educación para potenciarlos.

Empecemos por el contexto. El mundo y el México de hoy son sin duda más competidos, inciertos y desafiantes que nunca. Los avances tecnológicos, la proliferación del conocimiento, la globalización, la diversidad cultural, las identidades y pertenencias múltiples y aún la incertidumbre, nos dicen es que ese lugar de prodigios y sorpresas llamado futuro exigirá abordar retos inéditos, estimulantes y más complejos. Para navegar en esas aguas confusas, sin embargo, aún una educación de calidad no es suficiente, y en política esto se traduce, o debiera, en una ética mínima consistente tan solo en decir la verdad, responder a la confianza, cumplir los compromisos, defender la democracia y respetar la ley, con lo que ya sería suficiente. Justo las virtudes que hoy han sido reemplazadas por la frivolidad, la corrupción, el culto a la personalidad y la propensión a vender humo.

Este panorama, para quienes cuenten con educación y preparación, debiera alejarlos del servicio público. Pero son justamente esas carencias las que, en un país civilizado, deben incentivar a dedicarse a ello. La política es un mundo único y alucinante donde se camina por la cuerda floja, sin red de protección y con la adrenalina alta, donde la percepción y la realidad suelen confundirse, pero que puede contribuir, como ningún otro, a hacer la diferencia en la vida de la gente.

Comprender por qué es así y no de otra manera es un ejercicio bastante complicado. Mientras se está en ella no se tienen la serenidad psicológica ni la claridad analítica ni toda la información fina y sólo el tiempo facilita una perspectiva adecuada. Los que están adentro se encuentran sometidos a una mezcla de sentimientos contradictorios, y algunos, los menos, abrigan la esperanza de que la ciudadanía ponga en la balanza activos y pasivos, y de que, en esa operación, pesen más las razones y los hechos que el estado de ánimo o el juicio sumario. Sin embargo, éste es un comportamiento racional, y la política puede ser todo menos racional.

¿Debiera ser de otra forma? Probablemente, y no existe respuesta única a esa pregunta, como no la hay al sentido profundo de la política, una discusión antigua. Los políticos fáusticos, los más cínicos, ambiciosos y corruptos, piensan que es un concurso de popularidad o que se trata de ganar a costa de lo que sea. Otros sostienen que esto también va de tener ciertos principios y alguna dosis de decencia, de distinguir lo que está bien de lo que está mal, y de hacer lo debido aun ante la posibilidad de una derrota.

Esta tensión está presente todo el tiempo y se expresa en una disyuntiva irremediable: elegir entre buenas decisiones que son impopulares o malas decisiones que son altamente rentables en los medios, las redes o las urnas: el humo. Entre ambas opciones, existe alguna expectativa de que, con los años, el público incentive a sus líderes —como escribió David Gergen, un prestigiado asesor de cuatro presidentes norteamericanos— a prestar “menos atención a las encuestas diarias y más a sus voces internas. [Es decir] a renunciar a la obediencia servil a la opinión popular tan arraigada en la política de hoy, y asumir el estándar de lo que es correcto, incluso cuando amenaza la supervivencia política de uno”.

Conciliar ambos supuestos es difícil si no es que imposible y la historia está llena de ejemplos. Más allá de lo natural —aceptar que el alma de la política es la disputa por el poder— esos caminos se condensan en saber qué representa una función, un cargo de cierta importancia en términos políticos y morales; qué sentir ante las necesidades de la gente que confía en que su vida mejore; cuál es el nivel real de compromiso que se tiene; qué entender al estar de pronto coloca­dos en una circunstancia singular y cuál quisiera que fuera el legado.

Puede parecer que estas preguntas apelan en un sentido evangélico al valor de la sinceridad, algo que sirve poco en política. Pero son más que eso. Se trata de ver si una gestión gubernamental hace o no una diferencia y si las cosas están mejor o no que al principio. No es, desde luego, invocar una experiencia mística ni nada por el estilo. La curiosidad va por el lado de saber si en el teatro político se plantean alguna vez interrogantes de esta naturaleza. El asunto puede ser irrelevante desde un plano moral, pero histórica y políticamente es al que se enfrentan, más temprano que tarde, todos los que han tenido posiciones de poder. Los que han olvidado esta lección, normalmente terminan en el fango. Los ejemplos, sobran.

En suma, quizá la respuesta sea aceptar, con las palabras de Michel Rocard, que “la política es un oficio salvaje, y para conservar la salud mental en él, es necesario disponer de un porcentaje razonable de oportunidades de ver realizarse las cosas en las cuales se cree”. En otras palabras: trabajar en el mundo real del ser, pero buscando construir el mundo ideal del deber ser. ¿Lo aprenderán los neófitos?