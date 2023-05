El Obispo Juan Espinoza Jiménez felicitó a los maestros de Aguascalientes en su día, el 15 de mayo, y les expresó que la educación es una obra de amor. “Ser docente requiere dedicación, paciencia, constancia, sacrificio, generosidad y ternura”.

Propuso añadir la fraternidad como nuevo contenido en la enseñanza. La educación es un acto de amor que ilumina el camino para apoyar a los demás y no ignorar a los más vulnerables. El educador no transmite sólo conocimientos mentales, sino convicciones y compromiso con la vida.

Agregó que un maestro debe manejar los tres lenguajes de la educación: el de la cabeza, el corazón y las manos armonizadas. Esto permite que el estudiante aprenda y logre armonía personal al pensar, sentir y hacer. Comunicar con alegría hace que la gente escuche atentamente y se creen comunidades basadas en el testimonio de amor y fraternidad.

En la homilía, el Prelado insistió en enseñar fraternidad en lugar de confrontación, ayudando especialmente a los jóvenes vulnerables. La educación no sólo transmite conocimientos, sino que un buen maestro logra que sus alumnos se vean como parte de un grupo o una familia, evitando enemistad y competencia, y acompañándose en éxitos y fracasos.

Durante la Eucaristía dominical en la Catedral Basílica, el Pastor de la Diócesis agregó que la educación humaniza. El maestro, con sus actitudes, palabras, enseñanzas y cercanía, enseña a los estudiantes a ser mejores personas y crecer en humanidad.

La educación es un medio de transformación social, ya que permite a los alumnos prepararse y adquirir conocimientos y habilidades necesarias para transformar positivamente su entorno.

“Gracias a la dedicación de un maestro, un niño, adolescente o joven crece con la enseñanza de un buen docente y contribuye de manera única a su sociedad y a una transformación positiva”, concluyó.