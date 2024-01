El ex presidente Ernesto Zedillo estuvo en México la semana pasada y su visita sin duda provocó urticaria y comezón en Palacio Nacional, lo que podría decirse que fue una reacción fuera de contexto. En realidad, lo que ocurrió fue que López Obrador aprovechó la oportunidad para poder decir que el neoliberalismo era parte del problema y que él no era un neoliberal. En realidad, esta es una cosa totalmente fuera de contexto, pues lo que estaba criticando Zedillo era el hecho de que el populismo es un fenómeno global que afecta a la democracia. Haciendo una reflexión más relevante. Tenemos que López Obrador dice que él es el enemigo del neoliberalismo y que Zedillo fue un campeón del neoliberalismo, por lo que simplemente diremos que muchas de las políticas llamadas neoliberales de Zedillo las ha seguido López Obrador al pie de la letra. Y aquí van varios ejemplos: La disciplina fiscal que Zedillo inauguró en México, y que afortunadamente López Obrador ha continuado, es una de las recetas neoliberales por excelencia. El Libre Comercio que inauguró Salinas de Gortari y que Zedillo continuó ha sido seguido por López Obrador. Los mercados siguen funcionando con ciertas restricciones. La inversión extranjera. López Obrador es en muchos sentidos un presidente que opera con criterios neoliberales, esos que tanto critica. Y qué bueno que así sea porque el neoliberalismo es la palabra mágica fetichista, pero que en realidad tiene algunos aspectos positivos y otras consecuencias que han sido muy negativas. Y es por ello que quizá México en los próximos diez o quince años siga la ruta neoliberal inaugurada por Salinas de Gortari, pero con un sistema político cerrado, que sería el apellido que López Obrador le daría al neoliberalismo, que en muchos sentidos él ha continuado. El neoliberalismo autoritario. Vaya concepto. Y es un concepto provocador pero que al final debemos meditar hacia dónde va México. Y si se percibe la posibilidad de que coexista una economía abierta, una economía de mercado con capitalismo de cuates desafortunadamente y con algunos sectores cerrados, como el energético, puede coexistir con un sistema político que se cierra. Una economía abierta y una política cerrada. No sería la primera vez que esto ocurre en el mundo. Hay países asiáticos que han tenido un modelo semejante durante muchas décadas, pero hacia allá puede caminar México si la hegemonía política acaba por ser un pretexto para cerrar la política y creemos que en ese sentido el resultado de la elección de este año será muy importante más. Trump es un peligro, porque si él gana la presidencia muchos países del mundo, incluido México, pueden optar por cerrarse políticamente, ser regímenes menos libres a cambio de que su economía prospere, a cambio de que los negocios hagan dinero, a cambio de que la gente tenga un empleo. Y hoy. en México. la gente está en un buen humor social porque la economía está creciendo, se está moviendo y hay más ingresos. Y este puede ser el campo de cultivo para que a cambio el gobierno cierre su política y las reformas que López Obrador anunciara el 5 de febrero y que podría ser el inicio de esa ruta.