Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La preocupación por la militarización del país y sus efectos en la confianza cotidiana llevó al cineasta tapatío Humberto Flores Jáuregui a realizar Una Torreta en Llamas, cortometraje nominado al Ariel 2026 como Mejor Cortometraje de Ficción.

La historia combina esa inquietud con las formas de supervivencia que el director reconoce entre las mujeres de su familia. Así surgieron Yolanda y Alejandra, una abuela y una niña que deben decidir si ayudan a un soldado herido, pese al temor y la desconfianza que representa.

Flores Jáuregui explicó que la película plantea la posibilidad de auxiliar a una persona independientemente del papel que desempeñe dentro de la sociedad, colocando la humanidad por encima de los prejuicios.

El vínculo entre ambas protagonistas constituye el centro emocional del relato, mientras que el sonido, los silencios y los espacios solitarios transmiten una presencia constante de violencia sin mostrarla directamente.

La producción independiente fue rodada en Xico Viejo, Veracruz, aunque inicialmente estaba prevista para Jalisco, y reunió a colaboradores de ambas entidades.

Una Torreta en Llamas tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Huesca y posteriormente participó en festivales de Guadalajara, Morelia, La Habana, GIFF y Shorts México. Flores Jáuregui desarrolla actualmente su primer largometraje, Adiós al Vacío.