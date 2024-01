Feliz año a todos ustedes, queridos lectores. Espero que hayan tenido unas felices fiestas y les deseo que cumplan todos sus propósitos.

Es menester comenzar este año hablando de algunos de los procesos democráticos más importantes que están a punto de ocurrir en América y que finalmente determinarán el rumbo que tomará el continente.

Primero está la elección presidencial en El Salvador, donde el actual jefe del poder ejecutivo, NayibBukele, pretende presentarse como candidato a pesar de que la Constitución de dicho estado lo impide. Y si bien todavía no se ha hecho ningún intento formal por modificar el texto constitucional, mucha gente teme que Bukele pretenda quedarse con el poder a través de cualquier medio.

Luego tenemos las elecciones de México, donde se enfrentan Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y la candidata o candidato aún no definido de Movimiento Ciudadano.

Algunos argumentan que estas elecciones ya están ganadas para Sheinbaum, mientras que otros argumentan que las afectaciones económicas, el mal manejo de recursos y el aumento generalizado de la violencia en todo el país, podrían ayudar a Gálvez a ganar.

Sin embargo, lo que sí se tiene claro es que ésta será una de las elecciones más importantes en la historia reciente de nuestro país, que permitirá definir si el partido de Morena continúa perpetuándose en el poder o si, por el contrario, podrá establecer un balance en los Poderes de la Unión y las gubernaturas.

A continuación tenemos las elecciones en Estados Unidos, donde si bien los candidatos no han sido definidos oficialmente, todo parece indicar que JoeBiden volverá a correr contra Donald Trump por la silla presidencial.

Sin embargo, lo que llama mi atención es que las cortes de algunos estados de la Unión Americana, como es el caso de Colorado y Maine, ya han resuelto que Trump no puede lanzarse como candidato a consecuencia de una previsión en la Constitución que señala que no pueden participar aquellas personas que hayan participado en un intento de rebelión.

Esto como consecuencia del asalto al Capitolio llevado a cabo por seguidores de Trump el 6 de enero del 2021. Algunos han argumentado que lo ocurrido únicamente fue una protesta pacífica, mientras que otros lo consideran como un claro intento de tomar control del gobierno ante la victoria de Biden sobre el candidato republicano. Sin embargo, esto no ha sido definido.

Ahora sólo queda ver qué es lo que la Suprema Corte de dicho país resolverá sobre la facultad de los estados de limitar la candidatura de Trump y sobre las acusaciones contra él de haber intentado llevar a cabo un golpe de estado.

Finalmente está la elección de Bolivia, que si bien no tendrá lugar hasta el 2025, ya se están luchando varios conflictos respecto a la misma. Pues resulta que la Corte Constitucional de dicho país ha determinado que no existe la reelección indefinida y que no puede considerarse como un derecho humano. Por lo que el expresidente Evo Morales no podrá lanzarse como candidato.

Algunos han alegado que esta decisión es un intento del poder en turno de violar la democracia legítima y denegar la voluntad del pueblo. Por otro lado, se ha argumentado que era un intento de garantizar que nadie puede perpetuarse en el poder de manera vitalicia y evitar cualquier pretensión de un estado autoritario. Sin embargo, al menos por ahora, la decisión permanece.

Los procesos electorales siempre son un asunto complicado para América, pero como podrán darse cuenta, estas elecciones son de suma importancia, pues, por un lado, quien quede como presidente en Estados Unidos tendrá un gran impacto y, por otro lado, en los países de Latinoamérica se está peleando si continuará un grupo determinado en el poder o si, por el contrario, habrá un balance en la toma de decisiones.

¿Ustedes qué opinan? ¿Qué otros procesos electorales tendrán gran impacto en el año 2024? Pueden mandarme sus comentarios a mi correo electrónico: rubenmoreno0034@gmail.com