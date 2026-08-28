La delató la plataforma: tenía una orden pendiente por delitos contra la salud

Una mujer de 28 años fue detenida por policías del Mando Coordinado en Jesús María, luego de que una consulta en Plataforma México arrojara que presuntamente tenía vigente una orden de aprehensión por delitos contra la salud.

La intervención ocurrió sobre avenida Alejandro de la Cruz, a la altura de la colonia Los Chicahuales, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia. De acuerdo con el reporte oficial, los agentes detectaron a una mujer que habría adoptado una actitud evasiva al notar la presencia policial, por lo que le marcaron el alto para efectuar una inspección preventiva.

Personal femenino realizó la revisión corporal a quien se identificó como Elvira “N”, de 28 años. Paralelamente, sus datos fueron ingresados a Plataforma México.

La consulta indicó que existía una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, expedida durante agosto por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Ante el resultado, Elvira “N” fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía estatal y quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, donde se determinaría su situación jurídica. La autoridad precisó que deberá descartarse que se trate de una homónima.