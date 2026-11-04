Encuentran camioneta robada con el cofre abierto en Pilar Blanco

Una camioneta que contaba con una carpeta de investigación por robo fue localizada abandonada, mal estacionada y con el cofre levantado en calles del fraccionamiento Pilar Blanco, al sur de la ciudad de Aguascalientes.

El hallazgo fue realizado por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal, quienes efectuaban recorridos de vigilancia cuando detectaron una Chevrolet Chevy pickup, modelo 2003, en color blanco, en condiciones sospechosas.

La unidad se encontraba en el cruce de la calle Faisán y el bulevar Águila, donde llamó la atención de los uniformados debido a que estaba mal estacionada y tenía el cofre abierto.

Ante esta situación, los oficiales solicitaron una consulta de los datos del vehículo a través de la frecuencia de radio policial, mediante la cual se confirmó que existía una carpeta de investigación por robo relacionada con la camioneta.

Tras verificar el reporte, los policías dieron aviso a la autoridad ministerial, que ordenó el aseguramiento y traslado de la unidad para continuar con las investigaciones correspondientes.

Finalmente, una grúa retiró la camioneta del lugar y la trasladó a una pensión, donde quedó bajo resguardo y a disposición de la autoridad ministerial.

No se informó sobre personas detenidas en relación con este hallazgo.