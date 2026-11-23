Un joven de 21 años resultó lesionado en el rostro tras reclamar a un sujeto que presuntamente molestaba a su novia, en el fraccionamiento Santa Anita. Los hechos ocurrieron sobre la avenida José H. Escobedo, donde Adrián alcanzó al individuo para exigirle que dejara de incomodar a su pareja. Sin embargo, recibió un golpe que le provocó una herida en la ceja izquierda. Policías municipales localizaron al presunto agresor afuera de una cenaduría, en el cruce con la calle Fernán Caballero, donde fue identificado por la víctima y un testigo. Hazael “N”, de 25 años, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.