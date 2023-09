Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Desesperados por llegar a la frontera con Estados Unidos, cientos de migrantes se montaron a vagones de Ferromex, lo que obligó que pararan 60 trenes de carga, desatando una nueva crisis migrante y causando afectaciones económicas en el País.

CRISIS MIGRANTE

Este martes 19 de septiembre, la mayoría de trenes de Ferromex paró en el corredor que va de Irapuato a Silao, en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Torreón, y la Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez, reportaron fuentes de seguridad.

En el patio de operaciones ferroviarias en Torreón, Coahuila, se encontraban más de mil 500 personas en espera de la marcha del tren.

Sacerdotes de la Diócesis de Torreón han estado brindando ayuda a los migrantes que pernoctan entre los vagones o vías. Las líneas de camiones de pasajeros suspendieron el servicio para ese grupo.

En Irapuato, Guanajuato, registraron más de 800 migrantes en trenes; en San Francisco de los Romo, Aguascalientes, alrededor de un millar, y en la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez más de mil personas.

El domingo 17 de septiembre, un grupo de migrantes fue captado mientras viajaba sobre un tren de carga hacia Ciudad Juárez. En las imágenes compartidas en redes se puede observar cómo el techo del tren está lleno de decenas de personas que portaban banderas de países como Venezuela, Nicaragua y Honduras.

El éxodo migrante ha desbordado la frontera sur. Apenas este lunes 18 de septiembre, centenas de extranjeros, principalmente haitianos, intentaron irrumpir en oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, Chiapas, para tener permisos expeditos y desplazarse por México.

Una decena de personas migrantes resultó descalabrada y aplastada.

A la fecha suman en este punto unas dos mil personas, una cifra grande comparada con meses anteriores, aseguran balseros.

El viernes 15 de septiembre, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que para ayudar a procesar a migrantes que han arribado por Ciudad Juárez, suspendería de manera temporal la carga comercial por el Puente Internacional Córdova-De las Américas.

Luego que Ferromex frenara trenes para evitar que migrantes aborden, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lo importante es atender el tema migratorio y no los trenes.

«Es una decisión que tomó Ferromex, lo que nos importa no son los trenes, nos importan los migrantes», dijo en conferencia mañanera este 20 de septiembre.

«Los dueños de los trenes, de manera rara, inusual, sacaron un boletín de que iban a parar los trenes, eso ni siquiera cuando los maestros tomaron las vías en Michoacán, pero ahora son tiempos nuevos, ahora se dicen cosas que antes se callaban».

Ferromex alertó que en días recientes se registraron cerca de media docena de casos de lesiones o fallecimientos entre los grupos de personas que de manera individual o en familia -integradas incluso por niñas y niñas- abordaron trenes de carga en su ruta al norte del País.

«La acumulación de personas migrantes en los últimos días se ha incrementado de manera significativa sobre los carros de ferrocarril», advirtió.

La empresa ferroviaria indicó que ya informó a sus clientes sobre la afectación temporal de los servicios que tendrá impacto en las cadenas productivas, el abasto y el comercio internacional.

Aunque se espera que el paro sea temporal, Ana Bertha Gutiérrez, coordinadora de comercio exterior y mercado laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo a The Associated Press que la suspensión tendrá una incidencia «importantísima» en la economía mexicana.

En particular, se sentirá el impacto, según dijo, en los estados norteños de Nuevo León, Baja California y Chihuahua, que están dentro de las cadenas de la industria manufacturera y mantienen una fuerte actividad exportadora hacia el mercado estadounidense.

A un costado de las vías ferroviarias en la población de Huehuetoca, a las afueras de la Ciudad de México, cientos de migrantes aguardaban la llegada del tren.

«No hemos escuchado ninguna noticia», expresó el venezolano Pável Aguilar Flores, quien aseguró que estaba decidido a llegar a la ciudad fronteriza de Matamoros. «Nosotros vamos a continuar el viaje y de hecho estamos esperando el tren», agregó.

Los cruces irregulares a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos han alcanzado niveles que no se habían visto en varios meses, agotando los recursos del Gobierno y llevando al límite a algunas comunidades locales donde un gran número de migrantes han sido liberados de la custodia federal.

Tan solo el lunes 18 de septiembre hubo más de 8 mil arrestos, según Brandon Judd, líder del sindicato que representa a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

No se habían visto cifras tan altas desde que un aumento a principios de mayo llevó el número diario a casi 10 mil, y son mucho más altos que a mediados de abril, cuando había alrededor de 4 mil 900 cruces irregulares por día.