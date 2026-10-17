El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos presentó a las 20 precandidatas que participarán en el proceso de elección de la Reina de la FNSM 2027, el cual se desarrollará en dos etapas: primero, mediante la selección de tres finalistas por parte de un jurado y, posteriormente, a través del voto de la ciudadanía.

Las aspirantes representan a 20 instituciones educativas de Aguascalientes que respondieron a la convocatoria emitida por el Patronato, dirigida a las universidades registradas ante el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA). Cada plantel seleccionó internamente a la joven que lo representará en la contienda por la corona de la verbena abrileña.

El próximo miércoles 21 de octubre se realizará el evento de selección, en el que un jurado evaluará a las 20 participantes y determinará quiénes serán las tres finalistas que avanzarán a la última fase del proceso.

De esta manera, la competencia inicial quedará reducida a tres aspirantes, entre quienes se elegirá a la representante de la edición 2027 de la Feria Nacional de San Marcos, considerada una de las celebraciones más importantes de México.

La elección final estará en manos de la población. Los días 12 y 13 de diciembre, las y los aguascalentenses podrán emitir su voto en urnas que serán instaladas en distintos puntos del estado para elegir a la próxima reina de la Feria Nacional de San Marcos, así como a la primera y segunda princesas.

Con este mecanismo, el proceso combinará la evaluación de un jurado para definir a las finalistas con la participación ciudadana para determinar los tres lugares de honor de la edición 2027.

La ganadora se convertirá en la reina número 103 en la historia de la Feria Nacional de San Marcos, una de las tradiciones más representativas de Aguascalientes, cuya organización comienza a tomar forma con la presentación de las jóvenes que aspiran a portar la corona.