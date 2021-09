La consulta pública es un recurso que está siendo aprovechado por el Gobierno Federal, aunque lo esperado es que no haya modificación en la redacción de las preguntas a realizar a los ciudadanos mayores de 18 años que vayan a participar en el ejercicio que está previsto se lleve a cabo en marzo del año entrante y que tratará sobre la revocación o no del mandato presidencial, expresó el vocal ejecutivo del INE en la entidad, Ignacio Ruelas Olvera.

Manifestó que tendrá que hacerse el mejor esfuerzo en término del uso del lenguaje, para que las preguntas a realizar en la consulta sobre la revocación, no se presten a confusión, como ocurrió con la pregunta de la consulta federal pasada que pretendía sancionar o no a los ex presidentes de México, pero en su redacción se refería a los políticos del pasado, prestándose a varias interpretaciones.

Dio a conocer que la consulta sobre la revocación de mandato, también a petición del presidente López Obrador, podría alcanzar un costo de 3 mil 700 millones de pesos, cantidad que está incluido en el proyecto de presupuesto de egresos del INE a nivel central, que será sometido a consideración del Congreso de la Unión, y que a diferencia de lo que se requirió para la consulta de este año, ahora ha sido incluido en la solicitud de recursos.

En el ejercicio de marzo de 2022, a diferencia de la consulta de este año, serán abiertas todas las casillas, que para el caso de Aguascalientes serían un total de 1 mil 712 espacios, algo muy similar a lo que representa un proceso electoral ordinario.

Será un evento en que la ciudadanía en edad de votar, participará previo a la elección que se tendrá en junio, en la que se tendrá que decidir por la persona que llegará al gobierno estatal.

El tema ahora es que será una consulta que vendrá a generar más agotamiento entre el personal del INE, que a estas alturas está cansado con la saturación de trabajo que han tenido que resolver, primero por el proceso electoral y la consulta que casi se presentó inmediatamente después a la elección de junio pasado y que también tuvo que ser calificada.

LA PREGUNTA

De no ser modificado el texto de la próxima consulta ciudadana, la pregunta será: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”, y las respuestas a elegir serán primero, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza y la segunda, que siga en la Presidencia de la República.