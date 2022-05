Natalia Vitela y Dzohara Limón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante el clima de violencia que se registra en el País, centenares de personas marcharon en ciudades como Xalapa, Toluca y Ciudad de México para exigir el fin de la impunidad y cuestionar la política de «Abrazos, no balazos» implementada por el Gobierno de la Cuarta Transformación.

Alrededor de 400 personas marcharon del Ángel de la Independencia con rumbo al Monumento a la Revolución, en la capital del País.

«Definitivamente una persona que viola, que mutila no es un ser humano, se convierte ya en una bestia, y no podemos seguir tolerando la impunidad y la corrupción. Estamos interponiendo los intereses de algunos y la ciudadanía está indefensa», afirmó Alejandra Morán, portavoz de Chalecos México, quien encabezó la movilización.

«Tenemos más de 120 mil muertes dolosas, asesinatos dolosos, más de 100 mil desaparecidos y 11 feminicidios diarios; son números muy alarmantes».

A la manifestación asistió Blanca, mamá de Axel David, quien aseguró que a su hijo lo asesinaron en la planta cementera de Cruz Azul en Tula, Hidalgo, el pasado 27 de abril mientras iba a buscar trabajo y no por vandalismo, como se acusó.

«Mi hijo, por páginas de Facebook, vio que estaban solicitando personas para vigilancia para ir a cuidar la planta cementera. Él se fue el 26 en la tarde noche. El 27 empecé a ver las noticias. me enteré de la trifulca en la cementera».

«En la Fiscalía me dijeron que mi hijo no estaba detenido, tampoco en hospitales. Fui a los velatorios. A mi hijo lo mataron a golpes, a palos, les desprendieron sus orejas de tanto golpe que les dieron. Tuvimos que pagar 16 mil pesos para que nos entregaran el cuerpo».

En Toluca, alrededor de 20 personas se manifestaron en el Monumento al Águila, de Paseo Colón, para exigir que acaben los actos de corrupción y de violencia en el Estado de México.

«Los ciudadanos queremos un gobierno donde no haya violencia, donde haya trabajo, donde haya medicamentos, que no sea corrupto, queremos un México próspero», indicó Margarita Carrión, integrante del Movimiento Nacional Por la Paz y la Unión de México.

«Creemos que sí hay de otra, así que hoy los ciudadanos nos estamos uniendo a una sola voz para que tengamos un mejor México, para eso estamos aquí. Tiene que ver con legalidad, seguridad, las desapariciones, los ciudadanos estamos preocupados y somos más los buenos».

Aseguró que la manifestación se realizó de manera simultáneamente en las ciudades de Aguascalientes, Cancún, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Chihuahua, Guadalajara, León, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez y Veracruz.

En Xalapa, un grupo de inconformes desplegó mantas en las escalinatas de la Catedral para protestar contra la inseguridad y las políticas de seguridad del Gobierno federal.

¡Participa con tu opinión!