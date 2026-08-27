La ciudad, entre avances y retos

El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, destacó la recuperación de La Pona como el proyecto emblemático de su segundo año de administración, junto con las inversiones realizadas en agua, seguridad, obra pública, servicios y bienestar animal, al iniciar las actividades relacionadas con su segundo informe de gobierno.

Señaló que esta intervención permitió incorporar cerca de 40 hectáreas de áreas verdes y elevar su disponibilidad en la ciudad de 5.7 a 6.1 metros cuadrados por habitante.

En materia de agua, informó que durante los últimos tres años se han realizado más de 320 obras de rehabilitación de redes sanitarias y se han intervenido más de 20 kilómetros de infraestructura. Agregó que el aprovechamiento del agua en la red pasó de 44 a casi 52 litros por cada 100 que circulan. También destacó la atención diaria de entre 90 y 100 fugas, así como la construcción de nuevos tanques de almacenamiento.

En seguridad, informó que la corporación municipal cuenta con mil 485 policías y cerca de 80 cadetes en formación. También mencionó la entrega de 100 patrullas, además de la incorporación de sistemas de monitoreo y cámaras de solapa. Añadió que el Hospital Municipal Veterinario y las campañas de esterilización forman parte de las políticas de bienestar animal, con cerca de 5 mil procedimientos anuales.

Montañez señaló que el agua, la seguridad y la rehabilitación de vialidades continúan entre los principales retos del municipio. Además, anunció que el Ayuntamiento impulsa el turismo médico mediante hospitales y especialistas certificados, como una estrategia para diversificar la actividad económica de Aguascalientes.

El segundo informe de gobierno municipal se realizará el 7 de septiembre en el Foro de las Estrellas.