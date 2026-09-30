La cigüeña no llegó al hospital: bebé nace en calles de San Pedro

Una mujer de 28 años dio a luz en plena vía pública, en calles de la colonia San Pedro, donde paramédicos municipales intervinieron para atender tanto a la madre como a la recién nacida.

El parto fortuito fue reportado alrededor de las 12:08 horas en el cruce de Rosaura Zapata y Querido Moheno. Al sitio acudieron paramédicos del Grupo de Operaciones Aéreas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes.

Cuando llegaron, encontraron a Guadalupe junto con su hija recién nacida. Los rescatistas procedieron con el corte y ligadura del cordón umbilical, además de colocar un acceso intravenoso a la mujer.

La bebé fue secada y recibió oxigenación, además de aplicarse medidas para evitar la hipotermia y mantenerla estable.

Una vez concluidas las maniobras de atención prehospitalaria, madre e hija fueron trasladadas en código amarillo para continuar con su valoración y recibir atención médica.