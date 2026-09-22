Madres, padres, tutores y demás personas que ejercen la patria potestad o custodia sobre niñas, niños y adolescentes no podrán utilizar castigos corporales, físicos o humillantes como forma de corrección, de acuerdo con la reforma al Código Civil del Estado.

Además, las autoridades administrativas que tengan conocimiento de que quienes están a cargo de los menores incumplen con sus obligaciones de cuidado y educación deberán dar aviso de inmediato al Ministerio Público para que se determinen las acciones legales correspondientes.

La prohibición forma parte del Decreto Número 575, publicado en el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual el Congreso del Estado reformó el segundo párrafo del Artículo 446 del Código Civil de Aguascalientes.

El cambio también se relaciona con el Artículo 445 del Código Civil estatal, que establece entre las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o custodia la de educar convenientemente a las niñas, niños y adolescentes. Este mismo artículo dispone que, cuando una autoridad administrativa tenga conocimiento de que las personas responsables no cumplen con dicha obligación, debe informar de inmediato al Ministerio Público.

El nuevo texto mantiene la facultad de corrección de quienes ejercen la patria potestad, tutela o custodia, pero establece que ésta no implica autorización para realizar actos de fuerza que atenten contra la integridad física o psíquica de niñas, niños y adolescentes.

La reforma incorpora de manera expresa la prohibición del castigo corporal o físico y del castigo humillante, conforme a las definiciones previstas en la Ley de derechos de niñas, niños y adolescentes.

La reforma contempla además un periodo de transición antes de su aplicación, que entrará en vigor 120 días naturales tras su publicación el día de ayer.