De manera más bien extraña, luego de dos años, recibí un regalo navideño: uno que llegó a una oficina donde no me paro hace 25 meses, y cuyo contenido ni siquiera voy a referir, salvo el bloque de ate de guayaba; fue una extrañeza, que me recordó esos años en que por Navidades llegaban no una, sino una docena de cestas navideñas y otras chucherías que, religiosamente, yo regalaba a las personas que trabajaban conmigo, de tal manera que lo mismo daba, y lo mismo da, si alguien me tenía o no en su lista de presuntos ilustres a los que obsequiar.

Por lo demás, y con la salvedad de la Menorah de Jánuca, nada -excepto el frío, eso sí-, en casa daba una pista sobre las festividades que, en lo que a mí respecta, se terminaron la madrugada del domingo, ya instalados en el año 2023, de la Era Común.

Por lo demás, más por pereza borgiana, acepté la oferta de los jefes de Ryta y me tomé la semana que iba de por medio entre la Noche Buena y la Noche Vieja, semana que también decidí tomarme de asueto en mis colaboraciones en El Heraldo, previo aviso a los editores que, generosos, aceptaron mi explicación de que quería tomarme unos días libres.

Ya hubiera querido yo estar en posibilidades de tomarme un avión y marcharme, como pajarraco migratorio, a algún paraje menos gélido, y también poderme escurrir de algunos asuntos que de cualquier manera me ocuparon algunas horas de esos días de relativo descanso.

Como sea descansar, descansé, lo mío, amén de que aproveché la semana para atender asuntos personales que tenía en la lista de temas por atender, ninguno de ellos relacionado ni con comilonas navideñas, ni cenas de empresa, ni atroces intercambios de regalos y, mucho menos, con la molicie de comprar nada.

El 24 al mediodía comí con queridos amigos, como lo hago desde hace años, y por la noche visité a personas que aprecio, para regresar muy pronto a casa, encender el televisor, beberme un whisky, fumarme un par de cigarrillos y dormir muy pronto, de tal manera que el 25 por la mañana estaba yo, antes de la hora de apertura, esperando que abrieran el club donde me ejercito para consumir las enchiladas de nata de la víspera.

Como casi siempre por estas fechas tuve visitas de Denver y hasta de Oviedo, de tal manera que pude verme con amigos muy apreciados y añorados, como fue el caso de mi compadre Antonio, quien luego de una década, pasó por casa la noche del 30, para hacer un mutuo ejercicio del ‘¿te acuerdas de cuando…?’.

Signo de los tiempos: él, escarmentado por algún aviso de salud, se bebió un par de cervezas sin alcohol (agua con algo, supongo), y yo, en pleno ejercicio de la nostalgia, dos o tres copitas de coñac, una bebida que hace muchos años que no probaba.

El 31, a invitación de Antonio y su familia, la de aquí y la de los Estados Unidos, el primer y casi único exceso de toda la temporada: pinchos de tortilla, buen embutido español y una muy asturiana e hipercalórica fabada, con todo y lacón y morcillas; ya por la noche unas copas en Ramírez House, una cena estilo Lúculo en casa de un querido amigo italiano (que tuvo a bien meterme allí donde sólo había familia), y hasta un par de copas en uno de esos bien llamados antros. Luego de esa breve gira de atracones, un domingo para reponer fuerzas y estar de nuevo todo lo lúcido que me puedo permitir (no mucho), porque hoy lunes estamos de nueva cuenta en circulación: de nuevo las mañanas por la radio y ahora mismo poniéndole punto final a este mi primer artículo del año.

Epílogo a lo Monterroso: cuando, muy de madrugada, desperté esta mañana, la 4T seguía allí.

¡Mazel Tov!

