Para difundir la identidad cultural del estado y acercar sus tradiciones a los migrantes, Aguascalientes participó en el desfile Arts in the Dark, en Chicago, y en una exhibición en Times Square, Nueva York. En Chicago desfilaron tres figuras monumentales: una catrina blanca inspirada en el deshilado y la cultura vinícola, un catrín torero y una catrina roja, acompañadas por integrantes del Ballet Clásico de Aguascalientes. En Nueva York, cuatro piezas permanecerán expuestas hasta el 2 de noviembre, entre ellas un busto de José Guadalupe Posada y figuras alusivas a su legado.